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Орудовал в лесу полгода. Житель Гродно незаконно вырубил деревья почти на 70 тысяч рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беспрецедентный случай в Гродненском лесхозе. Житель областного центра незаконно вырубил деревья почти на 70 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работники леса говорят: такого ущерба природе у них еще никто не причинял.
32-летний мужчина выбирал труднопроходимые лесные места Индурского лесничества, где наладил рубку. В помощь привлекал местных жителей, многие из которых даже не знали, что орудуют в лесу незаконно. Подозреваемый распределял между ними обязанности и лично принимал решение, какие деревья необходимо рубить. Незаконный бизнес продолжался почти полгода, пока мужчина не попался с поличным.
Сергей Шпорко, начальник отдела лесного хозяйства Гродненского лесхоза:
Инна Позняк, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:
В настоящее время следователями устанавливаются лица, которые приобретали без документов у обвиняемого дрова.
Подозреваемый сейчас заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. За незаконную рубку и вред окружающей среде в особо крупном размере ему может грозить до 6 лет лишения свободы.
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Новости Беларуси. Беспрецедентный случай в Гродненском лесхозе. Житель областного центра незаконно вырубил деревья почти на 70 тысяч рублей, сообщили в программе...
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