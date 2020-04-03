Названы самые мощные Android-смартфоны

Источник материала: Tut.by

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu рассказали о десяти самых мощных смартфонов на Android, прошедших тестирование в марте. Об этом сообщает издание Gizmochina.





В этот раз обошлось без сюрпризов — все десять гаджетов базируются на одном и том же процессоре, Qualcomm Snapdragon 865. Разброс такой: самый низкий результат — 570 тысяч баллов, самый высокий — 606 тысяч. Десятую строчку соответственно занял Xiaomi Black Shark 3, первую — Oppo Find X2 Pro. Почти все смартфоны (за исключением iQOO 3 and Vivo NEX 3S 5G) оснащаются памятью типа UFS 3.0. Оперативная память у большинства — LPDDR5.

Из более и менее известных белорусам смартфонов в рейтинге есть, например, Realme X50 Pro 5G, Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, а также обычный Mi 10. Интересно, что в списке нет новых Huawei P40 и Huawei P40 Pro, работающих на фирменном процессоре Kirin 990 5G. Скорее всего, они «засветятся» в рейтинге за апрель.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов: