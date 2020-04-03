ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Названы самые мощные Android-смартфоны

03.04.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu рассказали о десяти самых мощных смартфонов на Android, прошедших тестирование в марте. Об этом сообщает издание Gizmochina.


В этот раз обошлось без сюрпризов — все десять гаджетов базируются на одном и том же процессоре, Qualcomm Snapdragon 865. Разброс такой: самый низкий результат — 570 тысяч баллов, самый высокий — 606 тысяч. Десятую строчку соответственно занял Xiaomi Black Shark 3, первую — Oppo Find X2 Pro. Почти все смартфоны (за исключением iQOO 3 and Vivo NEX 3S 5G) оснащаются памятью типа UFS 3.0. Оперативная память у большинства — LPDDR5.

Из более и менее известных белорусам смартфонов в рейтинге есть, например, Realme X50 Pro 5G, Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, а также обычный Mi 10. Интересно, что в списке нет новых Huawei P40 и Huawei P40 Pro, работающих на фирменном процессоре Kirin 990 5G. Скорее всего, они «засветятся» в рейтинге за апрель.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все аппараты работают на одинаковом процессоре.
 
Новости дня
Новости разные
 
Легковушка столкнулась с автомобилем скорой помощи в Верхнедвинске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика