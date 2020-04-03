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Новая напасть идёт? Беларусь ограничивает ввоз птицы из Польши и Германии из-за птичьего гриппа

03.04.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь ограничивает ввоз птицы из Любушского воеводства (Польша) и земель Саксонии-Анхальт (Германия) из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Новая напасть идёт? Беларусь ограничивает ввоз птицы из Польши и Германии из-за птичьего гриппа

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 3 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Любушского воеводства, с 4 апреля - с территории земель Саксонии-Анхальт живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из данных регионов.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры по биологической защите птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

 
 
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  Беларусь ограничивает ввоз птицы из Любушского воеводства (Польша) и земель Саксонии-Анхальт (Германия) из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на...
 
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