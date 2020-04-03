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«Вы даже не представляете, как вес будет уходить»: Максим Фадеев раскрыл секрет похудения на 80 кг

03.04.2020 10:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вы даже не представляете, как вес будет уходить»: Максим Фадеев раскрыл секрет похудения на 80 кг

Продюсер и основатель лейбла MALFA рассказал, как ему удалось похудеть на 80 кг в интервью super.ru.

Фадеев утверждает, что ему удалось сбросить 80 кг благодря горячей воде: «Утром нужно выпивать 600 грамм горячей воды, приятно обжигающей горло, только не кипяток. Утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес будет уходить».

Раньше продюсер весил 198 кг, сейчас его вес составляет 116 кг. По словам Фадеева, набрал лишние килограммы он из-за привычки «заедать стресс».

Однако не все верят в «волшебство» горячей воды. Например, «Экспресс газета» предполагает, что продюсер сидит на специальной диете, которую для него разработали элитные диетологи.

Фото: @fadeevmaxim

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Продюсер и основатель лейбла MALFA рассказал, как ему удалось похудеть на 80 кг в интервью super.ru. Фадеев утверждает, что ему удалось сбросить 80 кг благодря горячей воде:...
 
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