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«Вы даже не представляете, как вес будет уходить»: Максим Фадеев раскрыл секрет похудения на 80 кг
Источник материала: ОНТ
Продюсер и основатель лейбла MALFA рассказал, как ему удалось похудеть на 80 кг в интервью
Фадеев утверждает, что ему удалось сбросить 80 кг благодря горячей воде: «Утром нужно выпивать 600 грамм горячей воды, приятно обжигающей горло, только не кипяток. Утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес будет уходить».
Раньше продюсер весил 198 кг, сейчас его вес составляет 116 кг. По словам Фадеева, набрал лишние килограммы он из-за привычки «заедать стресс».
Однако не все верят в «волшебство» горячей воды. Например, «
Фото: @fadeevmaxim
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Продюсер и основатель лейбла MALFA рассказал, как ему удалось похудеть на 80 кг в интервью super.ru. Фадеев утверждает, что ему удалось сбросить 80 кг благодря горячей воде:...
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