Источник материала: Новости Волковыска

3 апреля лесхозы прекращают реализацию березового сока.

Традиционно березовым соком в Беларуси запасаются в апреле, однако в нынешнем году, в связи с теплой зимой и преждевременным наступлением весны, сезон заготовки был сдвинут на месяц.

В 2019 году лесхозами было заготовлено около 17,5 тыс. тонн березового сока, больше всего – в Брестской области (почти 6 тыс. тонн).

По оперативным данным, в текущем году лесохозяйственные учреждения собрали уже около 10 тыс. т полезного напитка. Лидерами в нынешнем году стали лесхозы Брестской области: здесь заготовлено свыше 4 тыс. тонн. Каждый второй литр за границу поставили лесхозы Гродненской области (свыше 270 тонн).