Дело Сергея Сацука передано в Следственный комитет

Источник материала: Ежедневник

фото:zorkanews.by

Об этом сообщил представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон.

В Следственный комитет передано уголовное дело редактора «Ежедневника» Сергея Сацука, пишет tut.by со ссылкой на Кардымона.

Сергея Сацука задержали 25 марта сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Основание – подозрение в получении взятки. 31 марта Комитет госконтроля возбудил уголовное дело в отношении Сергея Сацука по ч.2 ст.430 Уголовного кодекса.

Как пояснила адвокат редактора Наталья Мацкевич, до 4 апреля журналисту должны были предъявить обвинение или отпустить из СИЗО.

Комментарий по делу Сацука 2 марта дал глава КГК.

С требованием освободить редактора «Ежедневника» выступили депутаты Европарламента, международные журналистские организации.