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Дело Сергея Сацука передано в Следственный комитет
03.04.2020 11:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото:zorkanews.by
Об этом сообщил представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон.
В Следственный комитет передано уголовное дело редактора «Ежедневника» Сергея Сацука, пишет
Сергея Сацука задержали 25 марта сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. Основание – подозрение в получении взятки. 31 марта Комитет госконтроля возбудил уголовное дело в отношении Сергея Сацука по ч.2 ст.430 Уголовного кодекса.
Как пояснила адвокат редактора Наталья Мацкевич, до 4 апреля журналисту должны были предъявить обвинение или отпустить из СИЗО.
Комментарий по делу Сацука 2 марта дал глава КГК.
С требованием освободить редактора «Ежедневника» выступили депутаты Европарламента, международные журналистские организации.
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Об этом сообщил представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Юрий Кардымон.
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