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Как будут работать больничные и амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения Пинского региона в период выходных и праздничных дней в апреле
03.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
04 апреля 2020 года по графику работы в субботний день;
27 апреля 2020 года по графику рабочего дня;
28 апреля 2020 года по графику работы в праздничный день.
УЗ "Пинская центральная поликлиника"
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Как будут работать больничные и амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения Пинского региона в период выходных и праздничных дней в апреле
04 апреля 2020 года по графику работы в субботний день; 27 апреля 2020 года по графику рабочего дня; 28 апреля 2020 года по графику работы в праздничный день. ...
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