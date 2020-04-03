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Собаки, юмор и креатив. Люди в домашних условиях воссоздали мировые шедевры
Источник материала: ОНТ
Музей Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе призвал людей публиковать фотографии в соцсетях, которые копируют их любимые произведения искусства. Люди отреагировали с большим энтузиазмом и стали публиковать десятки собственных репродукций.
Правила просты: выбрать любимую картину и три любые вещи рядом, с помощью этих предметов воссоздать произведение искусства.
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Музей Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе призвал людей публиковать фотографии в соцсетях, которые копируют их любимые произведения искусства. Люди отреагировали с...
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