Собаки, юмор и креатив. Люди в домашних условиях воссоздали мировые шедевры

Источник материала: ОНТ

Музей Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе призвал людей публиковать фотографии в соцсетях, которые копируют их любимые произведения искусства. Люди отреагировали с большим энтузиазмом и стали публиковать десятки собственных репродукций.

Правила просты: выбрать любимую картину и три любые вещи рядом, с помощью этих предметов воссоздать произведение искусства.

Аннализа Стефан, помощница директора по диджитал-стратегии в Гетти: «Люди были очень креативны, поддерживали других, подбадривали, выбирали фаворитов. Мы получили творческие отклики из США, Канады, Европы, Азии, Австралии. Мы были рады видеть, как участвуют дети всех возрастов. Это отличный способ познакомиться с искусством и разбудить собственную креативность».

































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