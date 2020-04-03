"Белнефтехим" настаивает: нефть с поставкой в апреле Беларусь покупала в среднем по 4 долл/барр









"Вчера белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель. Всего, согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям, запланирована поставка сырья в объеме до двух миллионов тонн", – сообщили представители концерна, их цитирует БелТА.





В "Белнефтехиме" также отметили, что в комментариях сторон не имеется никаких противоречий ни по цене, ни по объемам поставок, ни по премии российским нефтяным компаниям.





Как заявил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко, стоимость поставок от некоторых поставщиков сложилась на уровне четырех долларов за баррель.





"Список будет озвучен позже, но "Роснефть" в этом списке есть", - сказал Тищенко.





Он также отметил, что вопрос выплаты премий российским поставщикам будет урегулирован межбюджетными расчетами.









Планы и расчеты

О том, что Беларусь рассчитывает на получение нефти в таком объеме, сообщил накануне премьер-министр республики Сергей Румас: он отметил также, что в отношении вопроса уплаты премии российским поставщикам белорусская сторона придерживается жесткой позиции: поставка российской нефти будет осуществляться без премии.





По словам Румаса, результатом этой позиции является цена, по которой Беларусь будет покупать нефть в апреле из Российской Федерации: около четырех долларов за баррель.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Беларусь не сможет закупить у России черное золото по такой цене, если не будет соответствующего рыночного предложения.