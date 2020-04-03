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"Белнефтехим" настаивает: нефть с поставкой в апреле Беларусь покупала в среднем по 4 долл/барр

03.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нефть в объеме двух миллионов тонн поступит на нефтеперерабатывающие заводы в апреле, соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе "Белнефтехима" в пятницу.



"Вчера белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель. Всего, согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям, запланирована поставка сырья в объеме до двух миллионов тонн", – сообщили представители концерна, их цитирует БелТА.

В "Белнефтехиме" также отметили, что в комментариях сторон не имеется никаких противоречий ни по цене, ни по объемам поставок, ни по премии российским нефтяным компаниям.

Как заявил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко, стоимость поставок от некоторых поставщиков сложилась на уровне четырех долларов за баррель.

"Список будет озвучен позже, но "Роснефть" в этом списке есть", - сказал Тищенко.

Он также отметил, что вопрос выплаты премий российским поставщикам будет урегулирован межбюджетными расчетами.


Планы и расчеты

О том, что Беларусь рассчитывает на получение нефти в таком объеме, сообщил накануне премьер-министр республики Сергей Румас: он отметил также, что в отношении вопроса уплаты премии российским поставщикам белорусская сторона придерживается жесткой позиции: поставка российской нефти будет осуществляться без премии.

По словам Румаса, результатом этой позиции является цена, по которой Беларусь будет покупать нефть в апреле из Российской Федерации: около четырех долларов за баррель.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Беларусь не сможет закупить у России черное золото по такой цене, если не будет соответствующего рыночного предложения.
 
 
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Нефть в объеме двух миллионов тонн поступит на нефтеперерабатывающие заводы в апреле, соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе "Белнефтехима" в...
 
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