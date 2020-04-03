В Крупском районе пьяный на внедорожнике решил уйти от погони ГАИ через лес, но заехал в тупик

Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного водителя внедорожника в Крупском районе, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Сотрудники ГАИ обратили внимание на Mitsubishi Pajero с запотевшими стеклами, который ехал по трассе Толочин — Крупки, и подали водителю сигнал об остановке. Водитель внедорожника требование проигнорировал и попытался скрыться. Чтобы уйти от погони он вскоре свернул на лесную дорогу, но оказался в тупике. Мужчину задержали.

В ходе разбирательства выяснилось, что за рулем Mitsubishi находился 33-летний минчанин, ранее лишенный прав за «пьяную» езду. И в этот раз он был нетрезв — 1,91 промилле алкоголя.

В отношении водителя инспекторы составили административные протоколы. Также за передачу управления будет привлечен к ответственности и хозяин Mitsubishi, который находился в автомобиле.