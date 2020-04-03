Авиабомбу нашли в подвале дома в Полоцке. Зданию грозил взрыв?

31 марта рабочие, делавшие ремонт, сообщили в милицию, что наткнулись на предмет, похожий на снаряд. Приехавшие саперы обнаружили, что люди жили над противотанковой авиационной бомбой калибром 2,5 килограмма.





ПТАБ-2,5-1,5 была разработана в СССР в 1942 году для поражения бронетехники противника. С 1943 по 1945 год в Советском Союзе произвели 14 600 000 таких бомб, что сделало ее самой массовой.





Эта бомба весила 1,5 килограмма и была начинена 620 граммами взрывчатки ТГА-16 из 60 % тола, 24 % гексогена, 13 % алюминиевого порошка и 3 % алюминиевой пудры. Для поражения брони применялся кумулятивный эффект.





При дополнительном обследовании подвала других взрывоопасных предметов саперы не обнаружили. Авиабомбу служащие саперно-пиротехнической группы войсковой части 5530 вывезли на войсковой полигон и уничтожили, сообщает пресс-служба внутренних войск.