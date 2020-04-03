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Фуркад рассказал о разговоре с Логиновым после заключительной гонки

03.04.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад в интервью «Матч ТВ» поделился мнением об имеющем допинговое прошлое Александре Логинове и рассказал, о чем они поговорили после заключительной гонки сезона-2019/20, ставшей для француза последней в карьере. Краткий пересказ размещен на eurosport.


Фото из инстаграма Мартена Фуркада

- Мы перекинулись парой фраз с Александром после гонки, и я был рад этому. В первый раз поговорили, мы ни разу не общались с того времени, как его дисквалифицировали. Я сказал ему, что хотел бы видеть с его стороны. На протяжении всей карьеры я борюсь с допингом, но, когда люди не уважают эту борьбу, не понимают, за что я сражаюсь – это достаточно больно. Конечно, правила есть правила: когда ты отбыл наказание, ты можешь вернуться и бегать.

Но мое понимание допинга не в том, чтобы не попадаться на нем, моя философия – нельзя употреблять допинг. Из-за этого мне порой сложно. Когда мне говорят: раньше у него были проблемы, но сейчас он чист, и ты имеешь право что-то кричать, только если он снова попадется. Люди не понимают разницу между «не попадаться» и «не употреблять».


Reuters

После моей последней гонки Александр пожелал мне удачи в дальнейшем, выразил уважение за мою карьеру, я это оценил. Мы ни разу не общались на протяжении шести лет, хотя находились рядом и делали одно дело. Я ответил, что очень хочу верить, что он на самом деле хороший парень, и пожелал ему в будущем принимать только правильные решения, продолжать выступать, вкладывая в гонки всю душу и страсть, – сказал 31-летний Фуркад.

Напомним, Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере – пасьют в Контиолахти. После финиша Логинов подошел к нему. Ранее француз регулярно критиковал российского биатлониста в жесткой форме, но в 2020 году стал лояльнее.

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Мартен стал относиться к Александру гораздо лояльнее.
 
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