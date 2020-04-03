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Фуркад рассказал о разговоре с Логиновым после заключительной гонки
Источник материала: Tut.by
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад
- Мы перекинулись парой фраз с Александром после гонки, и я был рад этому. В первый раз поговорили, мы ни разу не общались с того времени, как его дисквалифицировали. Я сказал ему, что хотел бы видеть с его стороны. На протяжении всей карьеры я борюсь с допингом, но, когда люди не уважают эту борьбу, не понимают, за что я сражаюсь – это достаточно больно. Конечно, правила есть правила: когда ты отбыл наказание, ты можешь вернуться и бегать.
Но мое понимание допинга не в том, чтобы не попадаться на нем, моя философия – нельзя употреблять допинг. Из-за этого мне порой сложно. Когда мне говорят: раньше у него были проблемы, но сейчас он чист, и ты имеешь право что-то кричать, только если он снова попадется. Люди не понимают разницу между «не попадаться» и «не употреблять».
После моей последней гонки Александр пожелал мне удачи в дальнейшем, выразил уважение за мою карьеру, я это оценил. Мы ни разу не общались на протяжении шести лет, хотя находились рядом и делали одно дело. Я ответил, что очень хочу верить, что он на самом деле хороший парень, и пожелал ему в будущем принимать только правильные решения, продолжать выступать, вкладывая в гонки всю душу и страсть, – сказал 31-летний Фуркад.
Напомним, Фуркад
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Мартен стал относиться к Александру гораздо лояльнее.
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