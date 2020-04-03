Источник материала: Вороновская газета





Девять залежей нефти открыли геологи «Белоруснефти» за последние два года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

За счет доразведки нефтяные кладовые приросли площадью с запасами в 700 тыс. т. Такие показатели стали результатом изменения подходов к стратегическому планированию в геологоразведке, освоению ресурсной базы, укреплению кадрового потенциала.

По словам заместителя генерального директора «Белоруснефти» по геологии Петра Повжика, геологическая служба перешла на более высокий уровень. «Мы по-другому взглянули на месторождения, которые находятся на последних стадиях разработки. Стали рисковать, и земля начала откликаться. К примеру, более 50 лет работаем на Речицком месторождении, изучили его вдоль и поперек. А в прошлом году открыли здесь Лебедянскую залежь, внутрисолевой объект. Пробуренная скважина пять месяцев работает с хорошим дебитом. Продолжаем доразведку и изучение», — рассказал он.

В этом году при строительстве скважины №346 Речицкая на западном участке межсолевых залежей получены перспективные результаты, где раньше, по данным специалистов, «не было никаких признаков жизни».

В числе успехов геологической службы — открытие Гарцевского месторождения. В промышленной эксплуатации находится одна из пробуренных здесь скважин, дающая 25 т нефти в сутки. Новый актив определил дополнительные направления геологоразведочных работ в Центральной структурной зоне и южной части Припятского прогиба. На этих территориях геологоразведкой не занимались около 30 лет.

«Здесь могут быть перспективные участки, как, например, Валовский в Ельском районе. Его территория — 600 кв. км. Ведется предпроектная подготовка, научное обоснование геологоразведочных работ. Ожидается, что в августе 2020 года в южной зоне Припятского прогиба приступит к работе новая сейсморазведочная партия», — подчеркнули в «Белоруснефти».

На предприятии отмечают высокие темпы добычи и полную ее компенсацию приростом сырьевой базы. В планах — поддерживать высокие темпы сейсморазведочных работ, поисково-разведочного бурения, подготовки структур. Среди технологических вызовов ближайшего времени — добыча в низкопроницаемых, нетрадиционных и высокообводненных коллекторах, увеличение доли трудноизвлекаемых запасов. Это направление становится одним из главных в стратегии нефтяной геологоразведки страны на ближайшие пять лет.

Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.