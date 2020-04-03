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Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле

03.04.2020 12:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Назад к народным традициям. Искусные белорусские рушники и бумажные образы вытинанки. В программе «Центральный регион» расскажем о мастерицах из Молодечно, которые возрождают прошлое.

Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле

Для Елизаветы Червонцевой вытинанка – дело всей жизни. Мастер народного творчества Беларуси параллельно преподаёт ремесло в Молодечненском музыкальном колледже имени Огинского. Вырезать из бумаги начала ещё в детстве, школьные поделки постепенно переросли в полноценные композиции.

Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле

Екатерина Чичерова, корреспондент СТВ:
Мы знаем, что Ваше мастерство переняла и ваша дочь.

Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле

Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле

Елизавета Червонцева, мастер народного творчества по вытинанке:
Да, моя дочка уже окончила наш колледж, отделение декоративно-прикладного искусства и учится в университете культуры на факультете «Народные ремесла«». Она также занимается вытинанкой. Ей это также интересно. И дипломная работа – одна из самых больших вытинанок в Беларуси. Она сейчас находится в молодечненском костеле в парафии св. Казимира.

Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле

Люди в материале: Екатерина Чичерова, Елизавета Червонцева

 
 
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Назад к народным традициям. Искусные белорусские рушники и бумажные образы вытинанки. В программе «Центральный регион» расскажем о мастерицах из Молодечно,...
 
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