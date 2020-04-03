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Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле
Источник материала: СТВ
Назад к народным традициям. Искусные белорусские рушники и бумажные образы вытинанки. В программе
Для Елизаветы Червонцевой вытинанка – дело всей жизни. Мастер народного творчества Беларуси параллельно преподаёт ремесло в Молодечненском музыкальном колледже имени Огинского. Вырезать из бумаги начала ещё в детстве, школьные поделки постепенно переросли в полноценные композиции.
Екатерина Чичерова, корреспондент СТВ:
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Назад к народным традициям. Искусные белорусские рушники и бумажные образы вытинанки. В программе «Центральный регион» расскажем о мастерицах из Молодечно,...
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