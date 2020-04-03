Огромный пыльный вихрь сняли на камеру жители Мексики

Источник материала: ОНТ

Воронка высотой в пять метров образовалась недалеко от супермаркета в городе Торреон.

Стихия бушевала рядом с оживленной трассой. Машинам пришлось останавливаться, чтобы переждать песчаную бурю. О пострадавших и каком-либо ущербе не сообщается.

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