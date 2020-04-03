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Огромный пыльный вихрь сняли на камеру жители Мексики

03.04.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Огромный пыльный вихрь сняли на камеру жители Мексики

Воронка высотой в пять метров образовалась недалеко от супермаркета в городе Торреон.

Стихия бушевала рядом с оживленной трассой. Машинам пришлось останавливаться, чтобы переждать песчаную бурю. О пострадавших и каком-либо ущербе не сообщается.

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Воронка высотой в пять метров образовалась недалеко от супермаркета в городе Торреон. Стихия бушевала рядом с оживленной трассой. Машинам пришлось...
 
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