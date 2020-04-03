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Доллар и евро дешевеют на торгах. Какие курсы валют выставили обменники
Источник материала: Tut.by
На торгах 3 апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепляется к доллару и евро. По состоянию на американская валюта упала на 1,3% (до 2,7953 рубля), а евро — на 0,2% (до 2,5842 рубля). FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют выставили обменники.
Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,65 рубля (Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк и Банк Решение), а самый низкий — 2,598 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, РРБ-Банк).
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в четырех банках — Абсолютбанк, Франсабанк, Технобанк, БСБ-Банк (курс покупки банком — 2,59 рубля).
Самый высокий курс продажи банком евро — 2,975 рубля (Банк Решение), а самый низкий — 2,802 рубля (Абсолютбанк).
Выгоднее сего сдавать евро в Беларусбанке и Абсолютбанке — 2,795 рубля.
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На торгах 3 апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепляется к доллару и евро. По состоянию на американская валюта упала на 1,3% (до 2,7953...
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