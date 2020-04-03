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Дилеры Geely получили первые кроссоверы Atlas с новой мультимедийной системой «Яндекс.Авто»

03.04.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завод «БЕЛДЖИ» объявил о выводе на белорусский рынок автомобилей Geely Atlas комплектации Luxury, оснащенных новой мультимедиа с системой «Яндекс.Авто».


Теперь владельцы новых кроссоверов Geely Atlas смогут строить маршруты и искать заправки в «Яндекс.Навигаторе», слушать «Яндекс.Музыку», а также управлять сервисами с помощью голосового помощника Алиса.


В Geely Atlas с «Яндекс.Авто» устанавливаются мультимедийные устройства нового образца. Они получили массу улучшений, как внешних, так и технических. Теперь все элементы управления стали сенсорными. Также в обновленной системе появилось много полезных приложений.

После авторизации в системе «Яндекс.Авто» настраивает автомобиль индивидуально под каждого водителя. Навигатор запомнит маршруты домой или на работу, а «Яндекс.Музыка» — включит любимые плейлисты или порекомендует треки, которые понравятся пользователю.


Geely Atlas с новой мультимедиа оснащен 4G интернетом от МТС, SIM-чипы оператора интегрированы в мультимедиа. Система будет доступна только в некоторых комплектациях кроссовера.

 
 
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Завод «БЕЛДЖИ» начал поставки дилерам кроссовера Geely Atlas с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
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Нясвижскiя навiны
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