Дилеры Geely получили первые кроссоверы Atlas с новой мультимедийной системой «Яндекс.Авто»

Источник материала: Tut.by

Завод «БЕЛДЖИ» объявил о выводе на белорусский рынок автомобилей Geely Atlas комплектации Luxury, оснащенных новой мультимедиа с системой «Яндекс.Авто».





Теперь владельцы новых кроссоверов Geely Atlas смогут строить маршруты и искать заправки в «Яндекс.Навигаторе», слушать «Яндекс.Музыку», а также управлять сервисами с помощью голосового помощника Алиса.





В Geely Atlas с «Яндекс.Авто» устанавливаются мультимедийные устройства нового образца. Они получили массу улучшений, как внешних, так и технических. Теперь все элементы управления стали сенсорными. Также в обновленной системе появилось много полезных приложений.

После авторизации в системе «Яндекс.Авто» настраивает автомобиль индивидуально под каждого водителя. Навигатор запомнит маршруты домой или на работу, а «Яндекс.Музыка» — включит любимые плейлисты или порекомендует треки, которые понравятся пользователю.





Geely Atlas с новой мультимедиа оснащен 4G интернетом от МТС, SIM-чипы оператора интегрированы в мультимедиа. Система будет доступна только в некоторых комплектациях кроссовера.