Совет министров Беларуси принял постановление, запрещающее повышать цены более чем на полпроцента ежемесячно. Сообщается, что документ призван стабилизировать ситуацию на потребительском рынке, однако есть риск добиться как раз-таки противоположных результатов.





Постановление Совмина № 184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке» опубликовано 1 апреля и могло бы стать милой первоапрельской шуткой, если бы не его официальный характер.





Нормативный акт возвращает нас в добрые долиберализационные времена, когда цены устанавливались административно, а с разного рода перекупщиками и спекулянтами неистово боролись на государственном уровне.





Документ написан по-военному суровым и лаконичным языком. Цены без всяких рыночных сантиментов предписано не повышать более, чем на полпроцента в месяц, а нарушителей надлежит привлекать к самой суровой ответственности. Заявленной целью обозначены пресловутые недопущение роста цен и обеспечение потребительского рынка товарами.





Невольно возникает вопрос, а что, в нашей стране настолько плохая ситуация со снабжением, полки магазинов пусты, а цены летят вверх? На взгляд обывателя, все не так уж и плохо, хотя проблемы есть. Правительству, как говорится, виднее…









Но зададим и другой вопрос. А можно ли, собственно, указанными мерами реально стабилизировать ситуацию на рынке?





Вопрос свободы цен – это один из важнейших вопросов рыночной экономики и без такой свободы рыночной экономики быть не может.





Расширяя сферу госрегулирования цен, государство все больше отходит от принципов рынка и так настойчиво декларируемой либерализации. Кроме того, подобные административные меры едва ли приведут к декларируемым результатам – снижению цен или прекращению их роста.





Во-первых, подобные ограничения очень легко обойти, например, можно искусственно увеличить цены на 31 марта и далее «плясать» от них.





Во-вторых, сам факт наличия административных ограничений будет провоцировать субъекты хозяйствования устанавливать максимально возможную цену, поскольку таким образом они будут страховаться от возможных рисков.





В-третьих, рост цен провоцирует не столько «жадность» субъектов хозяйствования, сколько неграмотная макроэкономическая политика регулятора.





Обратим внимание еще на один момент. Импортный товар, как известно, закупается за иностранную валюту. Курс этой валюты , как известно, скачет. Как прикажут господа начальники формировать цену на импортный товар, если расходы на приобретение валюты вырастут?





Отметим, что наибольшие потери от госрегулирования цен понесут субъекты малого бизнеса, которым и без того несладко. Им придется больше времени тратить на составление разного рода расчетов и прочие бюрократические формальности. А нанять отдельных людей для этой работы у них нет возможности.





Понятное дело, что все эти ограничения подаются под соусом заботы о простом обывателе. Дескать, народ устал от ценового беспредела, бизнесмены «зажрались» и надо бы их слегка раскулачить. Дело привычное.





Но на самом деле от подобных решений в первую очередь страдает как раз пресловутый обыватель, мелкий бизнес и экономика в целом.





Выигрыш получают как раз крупные и приближенные к власти коммерческие структуры. Поэтому инициаторы подобных ограничений вольно или невольно лоббируют именно их интересы.





Остановить рост цен подобными методами невозможно. Наиболее эффективным регулятором цен является как раз невидимая рука рынка о которой говорил еще Адам Смит.





И если государство предвидит скачок цен или дефицит самого необходимого, то оно должно выйти на рынок, продавая товары из своих резервов по стабильным ценам. Или даже бесплатно раздавать продовольствие и предметы первой необходимости нуждающимся, если ситуация станет катастрофической.





Если же государство пойдет по привычному пути административных ограничений и применения санкций, то результат окажется прямо противоположным. Цены отнюдь не упадут, а только вырастут.





Кроме того, возникает вопрос насчет реального контроля за ценообразованием. Кто, собственно говоря, будет ходить и сверять цены? Да и государство обещает на период пандемии освободить субъекты хозяйствования от проверок.









Отметим попутно, что предоставление чиновникам больших прав по контролю за ценами и рынком в целом провоцирует рост коррупционных преступлений.





Так что административными методами цены не сдержать и чем больше государство будет давить на рынок, тем выше будут цены. Если же давление государства окажется действительно эффективным и рост цен удастся остановить, то можно ожидать появление дефицита – ведь товаров на рынке больше не становится.





Но будем надеяться, что больших бед не произойдет и жизнь в конце концов войдет в привычное русло. Постановление заявлено как временное и действует до 30 июня 2020 года. И это единственное его достоинство.