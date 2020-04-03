Белорусский бизнесмен запустит Forbes. Но не у нас

Об этом сообщается на сайте Forbes.com. Созданная Федориным и Гранцем компания «Уяви!» займется изданием журнала, который выпускался в 2011-2015 годах. Он будет выходить 10 раз в год на украинском и русском языках, 80% отводится на локальные новости, включая истории и рейтинги украинских бизнесменов.





Во второй половине 2020 года планируется запуск онлайн-версии издания, главным редактором которой станет Владимир Федорин.





Владимир Федорин стоял у истоков этого проекта, который запустил бизнесмен Борис Ложкин в 2011 году. Но в 2013 году Ложкин продал свой бизнес близкому к Виктору Януковичу олигарху Сергею Курченко. Тогда же Владимир Федорин покинул пост главного редактора. Вместе с ним ушла большая часть журналистов «из-за попыток изменить редакционную политику». В 2015 году американский суд запретил Сергею Курченко (после украинской революции он уехал в Россию) использовать бренд Forbes.





Главным инвестором в новый Forbes Украина станет белорусский бизнесмен Артур Гранц. В 2019 году сообщалось, что он интересуется другим известным медийным проектом на украинском рынке – изданием Focus. Но бизнесмен передумал.





Анонсируя новый проект, Артур Гранц подчеркнул, что гордится началом сотрудничества с Forbes.





—Начало этого проекта совпало с самым сложным вызовом в нашей жизни, но я уверен, что Украина и мир преодолеют это, сделав все возможное, чтобы поддержать страну и людей, — заявил он на сайте Forbes.com.





Артур Гранц, проживающий сейчас в Украине, одна из самых таинственных фигур в мире бизнеса на постсоветском пространстве.









Завтра твоей страны , у бизнесмена армянские корни. Еще в советское время Артур Гранц оказался в Беларуси. Потом закончил БГУ, получил паспорт гражданина Республики Беларусь и женился на белоруске. По информации источников, у бизнесмена армянские корни. Еще в советское время Артур Гранц оказался в Беларуси. Потом закончил БГУ, получил паспорт гражданина Республики Беларусь и женился на белоруске.





В первое время главным его бизнес-направлением была поставка различных товаров на российский рынок. Больше всего Артур Гранц преуспел в торговле сахаром. В конце 1990-х годов он переключился на логистику. Некоторое время Артур Гранц работал в Литве, а в середине 2000-х годов перебрался в Украину.





Новым и главным направлением для него стали магазины беспошлинной торговли, в которые он инвестирует совместно с одним из европейских лидеров этого сегмента — немецкой компанией Gebr.Heinemann. Через зарегистрированную на Кипре компанию BF Capital он контролирует сети duty-free в Украине, странах Закавказья, а в 2016 году стал владельцем крупнейшей Беларуси сети магазинов беспошлинной торговли «Беламаркет дюти фри». Его называют инвестором в сеть магазинов часов и подарков Ziko. С 2018 года BF Capital является партнером Национального олимпийского комитета Беларуси.



