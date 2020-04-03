Полоцк: 2 cлучая коронавируса, 66 человек с пневмонией

Главный врач Полоцкой ЦГБ Александр Стома рассказал, что в стационарах созданы резервные места, учреждения здравоохранения готовы к приему пациентов. На фоне роста заболеваемости ОРВИ наблюдается некоторое увеличение числа больных с пневмонией. Но если с начала нынешнего года зарегистрировано 440 пациентов с пневмонией, то для сравнения в минувшем году за этот период их было 660.





В настоящее время в больнице находятся 66 человек с пневмонией, двое из них в состоянии средней степени тяжести, необходимости в подключении их к дыхательной аппаратуре нет.





gorod214.by , она уже выздоровела. По Новополоцку информации о количестве заболевших пока не предоставляется. Тем не менее, в городе еще в середине марта почти на месяц отменили массовые мероприятия. СМИ сообщали о как минимум одной зараженной COVID-19 новополочанке. По информации, она уже выздоровела.





Многие организации в Полоцке и Новополоцке переходят на удаленный режим работы. Некоторые фитнес-клубы и другие учреждения уходят на добровольный карантин.