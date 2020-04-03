Специальные пасхальные трансляции проведет Белтелерадиокомпания

Источник материала: Вороновская газета





На праздник Воскресения Христова, который в этом году католики будут отмечать 12 апреля, в эфире телеканалов медиахолдинга, а также Первого национального канала Белорусского радио запланирован ряд эксклюзивных прямых трансляций и тематических программ.

Накануне Пасхи, 11 апреля, в 6.05 на телеканале «Беларусь 1» выйдет специальный предпраздничный выпуск духовно-просветительского проекта «Існасць».

В этот же день в 21.45 главный телеканал страны начнет прямую трансляцию Праздничного Богослужения на Пасху по календарю католической конфессии из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске.

В воскресное утро 12 апреля в 6.00 в эфир выйдет Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича на Светлое Христово Воскресение.

Эти программы, в том числе и прямую трансляцию богослужения, также увидят телезрители международного спутникового канала медиахолдинга «Беларусь 24».

Телеканал «Беларусь 3» важные духовные дни перед Пасхой предлагает провести дома. По просьбе Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви во главе с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем в один из ключевых дней Страстной недели – Великий Четверг – в 19.00 на телеканале начнется прямая трансляция богослужения из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске.

Святое Пасхальное Триденствие на Страстной неделе продолжится на «Беларусь 3» прямой трансляцией богослужения и в Великую Пятницу, 10 апреля. Начало – в 19.00.

В этот же день в 23.20 католиков Беларуси ожидает прямая трансляция Крестного Пути из Римского Колизея с участием Папы Римского Франциска. Во время праздничного шествия, которое ежегодно проходит в Страстную пятницу накануне Пасхи, участники сделают 14 остановок. Именно столько сделал Христос, когда поднимался к месту своего распятия. Церемония проходит около древних стен Колизея и сопровождается религиозными рассуждениями и молитвами, которые зачитываются во время шествия.

12 апреля в 08.00 праздничным пасхальным утром телезрители увидят программу «Размовы пра духоўнае», тема которой «Вялікдзень – Светлае Хрыстова Уваскрэсенне».

В 16.20 для католических верующих состоится специальная прямая трансляция из Ватикана, где Пасхальное послание и благословение «Граду и миру» пришлет Папа Римский Франциск. Текст послания всегда оригинальный и неповторимый для миллионов католиков по всему миру. К слову, аудиоверсию послания в прямом эфире представит Первый национальный канал Белорусского радио.

В 17.00 социокультурный телеканал покажет музыкальную программу Франсиса Пуленка – кантату Stabat Mater, которую в студии Белтелерадиокомпании «600 метров» исполнили Симфонический оркестр и Академический хор медиахолдинга.

Музыкантам удалось передать драматургию, заложенную композитором, через взаимодействие двух коллективов, в котором хор выступил прекрасным обрамлением симфонического оркестра.

Молитвенный характер произведения передали медленный темп некоторых частей и пение хора без оркестрового сопровождения. Дирижировал музыкальными коллективами Белтелерадиокомпании Вильгельм Кайтель, с которым медиахолдинг давно и плодотворно сотрудничает.

На Первом национальном канале Белорусского радио 12 апреля в 8.15 в программе «Каталіцкая пропаведзь» состоится прямая трансляция утреннего католического пасхального богослужения. В течение всего дня в эфире будут рассказывать о традиции празднования Воскресения Христова.

Гродненская правда