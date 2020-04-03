ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Специальные пасхальные трансляции проведет Белтелерадиокомпания

03.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Специальные пасхальные трансляции проведет Белтелерадиокомпания

На праздник Воскресения Христова, который в этом году католики будут отмечать 12 апреля, в эфире телеканалов медиахолдинга, а также Первого национального канала Белорусского радио запланирован ряд эксклюзивных прямых трансляций и тематических программ. 

Накануне Пасхи, 11 апреля, в 6.05 на телеканале «Беларусь 1» выйдет специальный предпраздничный выпуск духовно-просветительского проекта «Існасць».

В этот же день в 21.45 главный телеканал страны начнет прямую трансляцию Праздничного Богослужения на Пасху по календарю католической конфессии из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске.

В воскресное утро 12 апреля в 6.00 в эфир выйдет Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича на Светлое Христово Воскресение.

Эти программы, в том числе и прямую трансляцию богослужения, также увидят телезрители международного спутникового канала медиахолдинга «Беларусь 24». 

Телеканал «Беларусь 3» важные духовные дни перед Пасхой предлагает провести дома. По просьбе Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви во главе с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем в один из ключевых дней Страстной недели – Великий Четверг – в 19.00 на телеканале начнется прямая трансляция богослужения из архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске.

Святое Пасхальное Триденствие на Страстной неделе продолжится на «Беларусь 3» прямой трансляцией богослужения и в Великую Пятницу, 10 апреля. Начало – в 19.00.

В этот же день в 23.20 католиков Беларуси ожидает прямая трансляция Крестного Пути из Римского Колизея с участием Папы Римского Франциска. Во время праздничного шествия, которое ежегодно проходит в Страстную пятницу накануне Пасхи, участники сделают 14 остановок. Именно столько сделал Христос, когда поднимался к месту своего распятия. Церемония проходит около древних стен Колизея и сопровождается религиозными рассуждениями и молитвами, которые зачитываются во время шествия.

12 апреля в 08.00 праздничным пасхальным утром телезрители увидят программу «Размовы пра духоўнае», тема которой «Вялікдзень – Светлае Хрыстова Уваскрэсенне».

В 16.20 для католических верующих состоится специальная прямая трансляция из Ватикана, где Пасхальное послание и благословение «Граду и миру» пришлет Папа Римский Франциск. Текст послания всегда оригинальный и неповторимый для миллионов католиков по всему миру. К слову, аудиоверсию послания в прямом эфире представит Первый национальный канал Белорусского радио.

В 17.00 социокультурный телеканал покажет музыкальную программу Франсиса Пуленка – кантату Stabat Mater, которую в студии Белтелерадиокомпании «600 метров» исполнили Симфонический оркестр и Академический хор медиахолдинга.

Музыкантам удалось передать драматургию, заложенную композитором, через взаимодействие двух коллективов, в котором хор выступил прекрасным обрамлением симфонического оркестра.

Молитвенный характер произведения передали медленный темп некоторых частей и пение хора без оркестрового сопровождения. Дирижировал музыкальными коллективами Белтелерадиокомпании Вильгельм Кайтель, с которым медиахолдинг давно и плодотворно сотрудничает. 

На Первом национальном канале Белорусского радио 12 апреля в 8.15 в программе «Каталіцкая пропаведзь» состоится прямая трансляция утреннего католического пасхального богослужения. В течение всего дня в эфире будут рассказывать о традиции празднования Воскресения Христова.

Гродненская правда

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На праздник Воскресения Христова, который в этом году католики будут отмечать 12 апреля, в эфире телеканалов медиахолдинга, а также Первого национального канала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Незаконные рубки леса и другие нарушения выявил КГК в Ивьевском лесхозе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика