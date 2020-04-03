Странно как-то: дело на правозащитника есть, но суд не хочет его рассматривать

Уже месяц оно перебрасывается от одного суда к другому, и правозащитник считает, что суды и милиция хотят, чтобы сроки его рассмотрения вышли.





В чем суть дела?

22 февраля Александр Войтешик был задержан в Несвиже, когда пришел на собрание агрокомбината "Снов" в качестве доверенного лица бывшего работника агрокомбината пенсионера Вячеслава Сырицы.





Правозащитник планировал представлять интересы Сырицы, так как на этом собрании решали вопрос исключения его из агрокомбината и лишения звания почетного работника.





Однако дружинники и милиция, стоявшие на входе в зал, не захотели пропустить Войтешика внутрь, хотя тот и имел при себе доверенность. Конфликт закончился задержанием правозащитника.





По дороге в милицию Войтешику стало плохо и его доставили в больницу. Через несколько дней, когда он вышел оттуда, несвижские милиционеры составили на него протокол за ”мелкое хулиганство". Его обвиняют в том, что он толкал дружинника и мешал гражданам проходить в зал на собрание.





«Путешествие» дела между разными ведомствами

Правозащитник ходатайствовал о том, чтобы административное дело рассматривалось не Несвижским районным судом, а Барановичским – по месту его жительства и большинства свидетелей. Его просьбу удовлетворили и направили дело в суд Барановичского района и города Барановичи. Однако Барановичский суд отправил его обратно в Несвижский районный суд – по месту совершения правонарушения.





Александр Войтешик обжаловал это решение в областном суде, так как законом предусмотрено, чтобы дело рассматривалось по месту жительства лица, в отношении которого ведется административный процесс.





В результате облсуд вновь направил дело в Барановичский суд. Но и во второй раз это заседание не состоялось. 27 марта судья Юлиана Щербо приняла решение вернуть дело Войтешика начальнику Несвижской милиции для устранения недостатков.





Таким образом, административное дело “путешествует” между различными ведомствами уже в течение месяца. И меньше, чем о с три недели выходят сроки его рассмотрения.





Правозащитник считает, что суд и милиция намеренно оттягивают рассмотрение дела, чтобы вышли сроки, так как понимают, что в его действиях нет состава правонарушения. У Войтешика есть видео момента конфликта, подтверждающее его слова.





"Я планирую в суде доказать свою невиновность, а затем попытаться привлечь к ответвлению милиционеров за незаконное задержание. Но если дело закончится в связи с выходом сроков наложения административного взыскания (по нереабилитирующим основаниям), то милиционерам это все сойдет с рук", – отмечает Александр Войтешик.