Объявление — не выходя из дома

Источник материала: Кричевская жизнь

Уважаемые читатели и рекламодатели!

В связи с усовершенствованием дистанционного обслуживания предлагаем вам формы подачи и оплаты объявлений в районной газете.

Подать объявление можно: по телефону (факсу) 64-362 или на электронную почту райгазеты LK-Krichev@yandex.by

Оплатить услуги райгазеты можно следующим образом:

Для держателей карточек ОАО «Белагропромбанк»:

Вход в систему «Интернет-банкинг». Выбираем слева в меню «Произвольный платеж». Заполняем все дополнительные реквизиты получателя платежа:

— УНН получателя — 700087696;

— получатель — Учреждение «Редакция районной газеты «Кричевская жизнь»;

— назначение платежа – за рекламу;

— счет получателя – BY16 BAPB 3015 2693 3001 6000 0000 в ОАО «Белагропромбанк» — г. Минск, БИК банка BAPBBY2X;

— паспортные данные плательщика;

— сумма.

Комиссия: до 249.99 — 0,50 руб.; от 250,00 до 24 999,99 – 0,2%; от 25000,00 – 50 руб.

Для держателей карточек ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Вход в систему «Интернет-банкинг» или мобильное приложение ОАО «АСБ Беларусбанк»; Выбираем вверху «Платежи и переводы», слева в меню «Платеж по реквизитам», затем «Новый платеж», и «Продолжить»; Заполняем все дополнительные реквизиты получателя платежа:

— банк-получатель: г. Минск, ОАО «Белагропромбанк»,

— БИК банка: BAPBBY2X;

— ФИО плательщика;

— код назначения платежа: 000;

— УНН получателя: 700087696;

— номер счета получателя: BY16 BAPB 3015 2693 3001 6000 0000;

— получатель платежа: Учреждение «Редакция районной газеты «Кричевская жизнь»;

— сумма платежа:

— дополнительные реквизиты: за рекламу.

За проведение операции взимается плата в размере 0,75 бел. руб.

Будем рады сотрудничеству с вами!