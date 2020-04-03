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Объявление — не выходя из дома
03.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Уважаемые читатели и рекламодатели!
В связи с усовершенствованием дистанционного обслуживания предлагаем вам формы подачи и оплаты объявлений в районной газете.
Подать объявление можно: по телефону (факсу) 64-362 или на электронную почту райгазеты
Оплатить услуги райгазеты можно следующим образом:
Для держателей карточек ОАО «Белагропромбанк»:
— УНН получателя — 700087696;
— получатель — Учреждение «Редакция районной газеты «Кричевская жизнь»;
— назначение платежа – за рекламу;
— счет получателя – BY16 BAPB 3015 2693 3001 6000 0000 в ОАО «Белагропромбанк» — г. Минск, БИК банка BAPBBY2X;
— паспортные данные плательщика;
— сумма.
Комиссия: до 249.99 — 0,50 руб.; от 250,00 до 24 999,99 – 0,2%; от 25000,00 – 50 руб.
Для держателей карточек ОАО «АСБ Беларусбанк»:
— банк-получатель: г. Минск, ОАО «Белагропромбанк»,
— БИК банка: BAPBBY2X;
— ФИО плательщика;
— код назначения платежа: 000;
— УНН получателя: 700087696;
— номер счета получателя: BY16 BAPB 3015 2693 3001 6000 0000;
— получатель платежа: Учреждение «Редакция районной газеты «Кричевская жизнь»;
— сумма платежа:
— дополнительные реквизиты: за рекламу.
За проведение операции взимается плата в размере 0,75 бел. руб.
Будем рады сотрудничеству с вами!
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Уважаемые читатели и рекламодатели! В связи с усовершенствованием дистанционного обслуживания предлагаем вам формы подачи и оплаты объявлений в районной газете.
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