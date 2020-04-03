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Объявление — не выходя из дома

03.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Уважаемые читатели и рекламодатели!

В связи с усовершенствованием дистанционного обслуживания предлагаем вам формы подачи и оплаты объявлений в районной газете.

Подать объявление можно: по телефону (факсу) 64-362 или на электронную почту райгазеты LK-Krichev@yandex.by

Оплатить услуги райгазеты можно следующим образом:

Для держателей карточек ОАО «Белагропромбанк»:

  1. Вход в систему «Интернет-банкинг».
  2. Выбираем слева в меню «Произвольный платеж».
  3. Заполняем все дополнительные реквизиты получателя платежа:

— УНН получателя — 700087696;

— получатель — Учреждение «Редакция районной газеты «Кричевская жизнь»;

— назначение платежа – за рекламу;

— счет получателя – BY16 BAPB 3015 2693 3001 6000 0000 в ОАО «Белагропромбанк» — г. Минск, БИК банка BAPBBY2X;

— паспортные данные плательщика;

— сумма.

Комиссия: до 249.99 — 0,50 руб.; от 250,00 до 24 999,99 – 0,2%; от 25000,00 – 50 руб.

Для  держателей карточек ОАО «АСБ Беларусбанк»:

  1. Вход в систему «Интернет-банкинг» или мобильное приложение ОАО «АСБ Беларусбанк»;
  2. Выбираем вверху «Платежи и переводы», слева в меню «Платеж по реквизитам», затем «Новый платеж», и «Продолжить»;
  3. Заполняем все дополнительные реквизиты получателя платежа:

— банк-получатель: г. Минск, ОАО «Белагропромбанк»,

—  БИК банка: BAPBBY2X;

— ФИО плательщика;

— код назначения платежа: 000;

— УНН получателя: 700087696;

— номер счета получателя: BY16 BAPB 3015 2693 3001 6000 0000;

— получатель платежа: Учреждение «Редакция районной газеты «Кричевская жизнь»;

— сумма платежа:

— дополнительные реквизиты: за рекламу.

За проведение операции взимается плата в размере 0,75 бел. руб.

Будем рады сотрудничеству с вами!

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Уважаемые читатели и рекламодатели! В связи с усовершенствованием дистанционного обслуживания предлагаем вам формы подачи и оплаты объявлений в районной газете.
 
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