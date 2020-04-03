Незаконные рубки леса и другие нарушения выявил КГК в Ивьевском лесхозе

Источник материала: Вороновская газета





Комитет государственного контроля при проверке Ивьевского лесхоза выявил системные нарушения, включая незаконную вырубку леса, сообщили БЕЛТА в КГК.

Контролеры пресекли рубку сосны на площади 0,4 га под видом борьбы с короедом: специалисты ГУ «Беллесозащита» подтвердили, что этот участок леса абсолютно здоровый.

В Ивьевском лесничестве вальщик и мастер леса при разработке лесосеки сплошной санитарной рубки буквально на глазах у проверяющих сжигали порубочные остатки в непосредственной близости от растущих деревьев. Поскольку в нескольких штабелях на лесосеке обнаружена обугленная древесина, сжигание порубочных остатков здесь практиковали не единожды.

Свыше 400 куб.м древесины незаконно вырублено при проходной рубке. Окружающей среде причинен вред на сумму свыше Br19 тыс.

Установлены факты загрязнения леса бытовыми и строительными отходами (свалки утилизированы при проверке КГК).

Также в лесхозе не велся учет древесного технологического сырья. При этом с 2017 года по октябрь 2019-го было продано свыше 120 тыс. куб.м техсырья. Выяснилось, что на стадии продажи более 80 тыс. куб.м круглых лесоматериалов третьего сорта было переведено в категорию технологического сырья (в древесину более низкого качества), остальной объем составили числящиеся на учете дрова.

В Ивьевском и Лелюкинском лесничествах необоснованно занижали сортность деловой древесины: лесоматериалы первого и второго сортов в бухгалтерском учете числились как третий сорт.

Продажа лесоматериалов и пилопродукции коммерческим организациям без предоплаты привела к просроченной дебиторской задолженности (на конец 2019 года — свыше Br38 тыс.).

Выявлены нарушения порядка выплаты заработной платы, представления статистической отчетности, освидетельствования лесосек, а также налогового законодательства. Установлено занижение лесхозом стоимости основных средств на Br111 тыс., а также незаконное списание топлива на Br18,5 тыс.

По результатам проверки взыскано в бюджет и обращено в доход государства денежных средств и материальных ценностей, дооценено объектов основных средств на общую сумму Br147,7 тыс. К административной ответственности привлекли семь человек, к дисциплинарной — 17.