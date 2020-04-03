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В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля
Источник материала: СТВ
Новости России. В Приморье частично обрушился мост через реку Суходол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло, когда по переправе ехал легковой автомобиль.
Вместе с машиной пролет моста сильно просел. Прибывшие к месту происшествия специалисты помогли водителю выбраться из авто. Он получил легкие травмы.
Движение по переправе перекрыли. Есть информация, что ранее мост признали аварийным и ввели ограничение для проезда большегрузов. Причины инцидента предстоит установить специалистам.
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Новости России. В Приморье частично обрушился мост через реку Суходол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло, когда по переправе ехал легковой...
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