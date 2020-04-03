ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля

03.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. В Приморье частично обрушился мост через реку Суходол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло, когда по переправе ехал легковой автомобиль.

В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля

В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля

Вместе с машиной пролет моста сильно просел. Прибывшие к месту происшествия специалисты помогли водителю выбраться из авто. Он получил легкие травмы.

Движение по переправе перекрыли. Есть информация, что ранее мост признали аварийным и ввели ограничение для проезда большегрузов. Причины инцидента предстоит установить специалистам.

В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля

В Приморье частично обрушился мост через реку во время проезда автомобиля

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В Приморье частично обрушился мост через реку Суходол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло, когда по переправе ехал легковой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Незаконные рубки леса и другие нарушения выявил КГК в Ивьевском лесхозе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика