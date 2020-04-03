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7 апреля в Пинске ограничат продажу алкоголя

03.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> 7 апреля с.г. в розничных торговых объектах Пинска, за исключением объектов общественного питания, время продажи алкогольных напитков будет ограничено с 00.00 до 24.00. Такие меры приняты в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, и приурочены они ко Всемирному дню здоровья.

Ограничения по продаже алкоголя действуют в соответствии с ранее принятым решением горисполкома от 23 марта 2015 г. № 318 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории г.Пинска».

Напомним, что ограничения по продаже алкоголя в городе Пинске действуют ежегодно по определенным датам: 7 апреля, 15 мая, 30 мая и 1 сентября. В эти дни спиртное разрешено продавать с 00.00 до 24.00 только в ресторанах и барах.



Управление торговли и услуг горисполкома
 
 
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7 апреля с.г. в розничных торговых объектах Пинска, за исключением объектов общественного питания, время продажи алкогольных напитков будет ограничено с 00.00 до...
 
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