7 апреля в Пинске ограничат продажу алкоголя

Источник материала: Пинский Вестник

7 апреля с.г. в розничных

торговых объектах Пинска,

за исключением объектов

общественного питания,

время продажи алкогольных

напитков будет ограничено

с 00.00 до 24.00.

Такие меры приняты в связи с проведе

нием мероприятий, направленных на

пропаганду (популяризацию) здорово

го образа жизни, профилактику пьянства и

алкоголизма, борьбу с ними, и приурочены

они ко Всемирному дню здоровья.



Ограничения по продаже алкоголя дей

ствуют в соответствии с ранее приня

тым решением горисполкома от 23 марта

2015 г. № 318 «Об ограничении времени

продажи алкогольных напитков на террито

рии г.Пинска».



Напомним, что ограничения по продаже

алкоголя в городе Пинске действуют еже

годно по определенным датам: 7 апреля,

15 мая, 30 мая и 1 сентября. В эти дни спирт

ное разрешено продавать с 00.00 до 24.00

только в ресторанах и барах.











Управление торговли и услуг

горисполкома