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Лукашенко поручил нарастить в Беларуси производство гречневой крупы

03.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко поручил нарастить в Беларуси производство гречневой крупы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложили, что в прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками. С этим и связано поручение Президента.

«Надо возделывать гречку под потребность в Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Смолевичский...
 
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