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Лукашенко поручил нарастить в Беларуси производство гречневой крупы
03.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.
Главе государства доложили, что в прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками. С этим и связано поручение Президента.
«Надо возделывать гречку под потребность в Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Смолевичский...
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