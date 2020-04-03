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Лукашенко: Каникулы у школьников, скорее всего, продлим на неделю
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сообщил сегодня, что школьные каникулы могут быть продлены на неделю. Такое заявление Президент сделал, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Смолевичский район.
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Александр Лукашенко сообщил сегодня, что школьные каникулы могут быть продлены на неделю. Такое заявление Президент сделал, отвечая на вопросы журналистов во...
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