Лукашенко: Каникулы у школьников, скорее всего, продлим на неделю

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сообщил сегодня, что школьные каникулы могут быть продлены на неделю. Такое заявление Президент сделал, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Смолевичский район.

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