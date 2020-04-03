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Один этаж, баня на участке и лес за забором. Как выглядит дом архитектора под Минском

03.04.2020 12:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Построить дом на две семьи — эта мысль пришла друзьям, которые когда-то вместе учились, а сейчас работают архитекторами. Свою задумку они воплотили на участке в Колодищах, на границе с заказником Глебковка. Строили для себя, продумывали каждую мелочь и в архитектуре, и в интерьере, чтобы жизнь за городом была по настоящему комфортной. Но сейчас одна часть дома продается. Как выглядит дом архитекторов и какие задумки им удалось воплотить — в нашем материале.



По типу строения дом похож на дуплекс — подвид таунхауса, где только две секции имеют одну общую стену. Он рассчитан на две семьи, для каждой из которых есть отдельный вход, участок в 15 соток разделен забором с соседями.


Дом в Колодищах построили в 2018 году. Сейчас одну его часть собственник решил продать в связи с переездом. Из описания на сайте АН «Этажи» следует, что площадь его части дуплекса 105 «квадратов» — этого достаточно для семьи из четырех человек.
Продаваемая часть дома построена в один этаж из поризованного керамического блока. Для утепления стен и крыши дома использовался минераловатный утеплитель, фасады вентилируемые. Покрытие кровли — из гибкой черепицы SHINGLAS.


Дом спроектирован так, чтобы с восхода до заката солнце было в каждой комнате — утром в спальных комнатах солнечный свет пробуждает, терраса для отдыха освещается весь день. Здесь можно загорать, а вечером наблюдать закат, когда все собираются за ужином в столовой.

Давайте посмотрим, как выглядит жилье архитектора изнутри. Сразу отметим рациональность планировки.


План дома. Фото предоставлено владельцем дома

Главная часть дома — гостиная с кухней на 34 м² с выходом на террасу. Для детей — большая детская комната 25,2 м².


Гостиная

Кухня

Родительская спальня скромнее по размерам — 14,4 м², но со своим входом в ванную комнату (в доме есть еще и второй санузел с душевой кабиной). В коридоре обустроили функциональную антресоль и удобный шкаф.


Детская комната

Спальня родителей

В интерьере использованы материалы высокого качества — краски и штукатурные смеси производства Caparol. Полы в доме плиточные, с подогревом. В детской комнате уложена пробковая доска.


Ванная комната

Гостевой санузел

Дом оснащен современной системой видеонаблюдения, всей необходимой бытовой техникой и телевизорами с WI-FI.


Фото предоставлено владельцем дома

Отопление на газу. В отопительный период счета за газ составляют в среднем всего 30 рублей в месяц. Еще 70 рублей за электричество: за свет в доме, освещение на участке, теплые полы и бойлер в бане.


Прихожая. Фото предоставлено владельцем дома

На участке есть еще и баня, она же гостевой дом. В ней своя мини-кухня с холодильником, спальня с камином и диваном, парилка и душевая с автоматическим обливным ведром.




В бане есть естественная и принудительная вентиляция, теплые полы, горячая вода — из электробойлера. Сюда проведен кабель для TV, интернет, все сдается на сигнализацию.



Рядом с баней есть дровница с крышей, мангал с навесом. Площадки отдыха вымощены тротуарной плиткой и террасной доской.



Для собаки построены вольер и будка

Чтобы было удобно ухаживать за участком, в нужных местах выведены поливочные краны и розетки для газонокосилки. Владельцы при строительстве сохранили ели и сосны, которые здесь росли. К ним добавились туи, лещина, плодовые деревья и кустарники. На приподнятых над землей теплых грядках растет свежая зелень и овощи к столу.


В ночное время территория освещается — на фасадах и заборе установлены светильники с датчиками включения

На территории есть навес для двух машин и хозпостройка с системой хранения. Защищает периметр забор с автоматизированными воротами и видеодомофоном.

Одним из главных достоинств дома является его расположение — 8 км до ближайшей станции метро, 2 км до магазина, 3,6 км до аптеки, 6 км до детского садика, 5 км до школы. И при этом в шаговой доступности грибные места заказника Глебковка.


Свой дом владелец оценил в 571 тысячу рублей. Если по традиции сравнивать с ценами на жилье в столице, то стоимость метра квадратного (чуть более двух тысяч долларов) — соответствует квартире с хорошим ремонтом. Правда, без бани и гостевого дома, без своего участка с барбекю, грядками и садом.

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Архитектор построил дом под Минском для себя, но теперь вынужден его продать.
 
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