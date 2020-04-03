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Тысячи «томатных медуз» заполнили море у берега и сделали его красным
Источник материала: Tut.by
У острова Палаван на Филиппинах сняли на видео крупное скопление медуз Crambione mastigophora. Эти медузы имеют характерный красный цвет, за что их прозвали «томатными». Из-за карантина и отсутствия туристов медузам никто не мешает, и они могут собираться в огромные группы. Посмотрите, как это выглядит!
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В этом году медуз особенно много из-за отсутствия туристов.
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