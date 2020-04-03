Водопады Игуасу на границе Аргентины и Бразилии остались почти без воды

Источник материала: СТВ

Расположенные на границе Аргентины и Бразилии знаменитые водопады Игуасу почти лишились воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поток, который обычно в это время составляет 1500 кубометров в секунду, снизился до 280. Этот феномен наблюдается впервые за последние 14 лет. Специалисты называют сразу несколько причин происходящего: плотины, которые закрыли шлюзы для генерации энергии, нехватка интенсивных дождей в последние несколько месяцев, а также глобальное изменение климата.







