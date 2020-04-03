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В Березе женщина-водитель совершила наезд на женщину-велосипедистку

03.04.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла около 12:30 часов.

В Березе женщина-водитель совершила наезд на женщину-велосипедистку

По предварительной информации: водитель 39-летняя местная жительница, управляла автомобилем «Опель Зафира», двигалась по ул.Центральной.

В Березе женщина-водитель совершила наезд на женщину-велосипедистку

На перекрестке неравнозначных дорог, при выезде на главную дорогу, ул.Советскую, водитель не уступила дорогу велосипедистке,

В Березе женщина-водитель совершила наезд на женщину-велосипедистку

46-летней жительнице Березовского района, которая двигалась по краю проезжей части дороги ул.Советской, слева направо по ходу движения автомобиля, и совершила на нее наезд.

В результате ДТП велосипедистка с травмами госпитализирована.

Проводится проверка.

 
 
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  Авария произошла около 12:30 часов. По предварительной информации: водитель 39-летняя местная жительница, управляла автомобилем «Опель Зафира», двигалась по...
 
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