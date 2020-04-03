В Березе женщина-водитель совершила наезд на женщину-велосипедистку

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла около 12:30 часов.





По предварительной информации: водитель 39-летняя местная жительница, управляла автомобилем «Опель Зафира», двигалась по ул.Центральной.





На перекрестке неравнозначных дорог, при выезде на главную дорогу, ул.Советскую, водитель не уступила дорогу велосипедистке,





46-летней жительнице Березовского района, которая двигалась по краю проезжей части дороги ул.Советской, слева направо по ходу движения автомобиля, и совершила на нее наезд.

В результате ДТП велосипедистка с травмами госпитализирована.

Проводится проверка.