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В Березе женщина-водитель совершила наезд на женщину-велосипедистку
03.04.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла около 12:30 часов.
По предварительной информации: водитель 39-летняя местная жительница, управляла автомобилем «Опель Зафира», двигалась по ул.Центральной.
На перекрестке неравнозначных дорог, при выезде на главную дорогу, ул.Советскую, водитель не уступила дорогу велосипедистке,
46-летней жительнице Березовского района, которая двигалась по краю проезжей части дороги ул.Советской, слева направо по ходу движения автомобиля, и совершила на нее наезд.
В результате ДТП велосипедистка с травмами госпитализирована.
Проводится проверка.
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Авария произошла около 12:30 часов. По предварительной информации: водитель 39-летняя местная жительница, управляла автомобилем «Опель Зафира», двигалась по...
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