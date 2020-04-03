Помочь медикам просто: стартовал благотворительный онлайн-концерт

Источник материала: ОНТ

Продюсерский центр «Спамаш» и музыкальная платформа Gigagig.tv организовывают непрервыную трансляцию выступлений белорусских артистов на благотворительной основе для помощи медицинским работникам. Концерт будет длиться восемь часов. Трансляция стартовала в 12:00.





Прямой эфир доступен на платформе Gigagig.tv, а также на канале продюсерского центра «Спамаш» в YouTube TheSpamash, на страницах в инстаграм @spamash.by и фэйсбук @Spamash .

Все собранные средства во время онлайн-марафона будут направлены на счет 3-й Городской клинической больницы г.Минск для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.

В концерте примут участие группы «The Stokes», «Дядя Ваня», «DaVinci», «Litesound», государственный ансамбль «Песняры», Анжелика Пушнова, Ольга Рыжикова и Тео, группа «PROвокация», ZENA, Анна Шалютина & YOGURT BAND и многие другие исполнители.





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