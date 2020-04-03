ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Помочь медикам просто: стартовал благотворительный онлайн-концерт

03.04.2020 12:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Помочь медикам просто: стартовал благотворительный онлайн-концерт

Продюсерский центр «Спамаш» и музыкальная платформа Gigagig.tv организовывают непрервыную трансляцию выступлений белорусских артистов на благотворительной основе для помощи медицинским работникам. Концерт будет длиться восемь часов. Трансляция стартовала в 12:00.


Прямой эфир доступен на платформе Gigagig.tv, а также на канале продюсерского центра «Спамаш» в YouTube TheSpamash, на страницах в инстаграм @spamash.by и фэйсбук @Spamash.

Все собранные средства во время онлайн-марафона будут направлены на счет 3-й Городской клинической больницы г.Минск для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.

В концерте примут участие группы «The Stokes», «Дядя Ваня», «DaVinci», «Litesound», государственный ансамбль «Песняры», Анжелика Пушнова, Ольга Рыжикова и Тео, группа «PROвокация», ZENA, Анна Шалютина & YOGURT BAND и многие другие исполнители.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продюсерский центр «Спамаш» и музыкальная платформа Gigagig.tv организовывают непрервыную трансляцию выступлений белорусских артистов на благотворительной основе...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Березе женщина-водитель совершила наезд на женщину-велосипедистку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика