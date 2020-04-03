ВЯЧЕСЛАВ КОВАЛЬЧУК: «К ПОСЕВНОЙ ГОТОВЫ»

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В разгар весенних полевых работ не могла не расспросить о состоянии дел насущных в районе первого заместителя председателя райисполкома Вячеслава КОВАЛЬЧУКА.

– Скажите, подготовлены ли сельхозорганизации к весенне-полевым работам, заготовке кормов, которая начнется, думаю, раньше, чем в прошлые года?

– Сегодня во всех сельскохозяйственных организациях района приступили к проведению основных весенних полевых работ. Осуществляется подготовка почвы под сев, ведется сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, многолетних трав. Кроме того, идет подкормка азотными минеральными удоб­рениями озимых культур, многолетних трав и луговых угодий, вносятся органические удобрения. Как видите, работы очень много и все приступили к ее безоговорочному выполнению. Проведение весенних полевых работ текущего года осуществляется в рамках разработанного Рабочего плана, включающего в себя подготовку сельскохозяйственной техники, обеспечение в необходимом количест­ве и ассортименте минеральными удобрениями, средствами защиты растений, семенным материалом, организацию работы с органическими удоб­рениями, создание надлежащих условий и соблюдение охраны труда.

– Вячеслав Сергеевич, какие планы доведены на текущий год?

– В 2020 году необходимо произвести: зерна – 38,8 тысячи тонн (150% к 2019 г.), сахарной свеклы – 131,7 тысячи тонн (121%), маслосемян рапса – 14,9 тысячи тонн (126%), картофеля – 6,3 тысячи тонн (100%). Выполнение таких показателей возможно при сборе с каждого гектара 42 центнеров зерновых и зернобобовых, включая кукурузу на зерно, 488 центнеров сахарной свеклы, 28 центнеров маслосемян рапса и 260 центнеров картофеля. Доведены планы и по производству травяных кормов, зерносенажа.

– Все поставленные задачи выполняются?

– Конечно, и это было бы невозможным без выполненных мероприятий с осени прошлого года. Сев озимых зерновых культур на зерно выполнен на площади практически в 20 тысяч гектаров, что на 3% больше, чем было отведено под урожай 2019 года. На 5% расширили посевы озимого рапса, на 80% – озимых культур на зеленый корм. Их площадь под урожай текущего года – 6,3 тысячи гектаров. Из озимых зерновых колосовых планируется не менее 3,4 тысячи гектаров использовать на заготовку зерносенажа и почти 1,5 тысячи гектаров – на выпас крупного рогатого скота и зеленую подкормку. Учитывая быстрый рост крестоцветных культур, использовать не менее 700 гектаров озимой сурепицы на заготовку силоса.

– Как обстоят дела с выполнением защитных мероприятий на посевах озимых культур?

– Химпрополка их проведена на 60% площадей. Не прополоты посевы только там, где не было соответствующей фа­зы развития.

– Каким образом сформирована структура посевов полевых культур?

– Под урожай текущего го­да она вполне оптимальна и направлена на обеспечение общественного поголовья кормами, производство продовольственного зерна, маслосемян рапса, сахарной свеклы и картофеля. Под всеми сельхозкультурами в 2020 году будет занято 65,5 тысячи гектаров. Площадь яровых культур составит 30,3 тысячи гектаров. Технические культуры будут размещены на площади в 8 тысяч гектаров. Посевная площадь кормовых культур сохранится на уровне прошлого года и составит 24,1 тысячи гектаров. Общая площадь многолетних и однолетних трав – 10,5 тысячи гектаров.

– Проводятся ли работы по повышению продуктивности кормовых угодий?

– Они будут проводиться и по-прежнему будут направлены на перезалужение луговых угодий и сев многолетних трав на пашне. Будет продолжена работа по улучшению видового состава трав. Планируется посеять в текущем году не менее 1,4 тысячи гектаров люцерны и удерживать ее удельный вес в структуре многолетних трав на достигнутом уровне.

– Обеспечены ли хозяйст­ва семенным материалом?

– В этом плане все хорошо. Обеспеченность семенами яровых зерновых и зернобобовых составляет 100% к пот­ребности. Все они соответст­ву­ют посевным качествам. Обес­печенность собственными семенами зернобобовых культур в чистом виде составляет 55% от общей потребности. Остальной сев зернобобовых будет произведен их смесями.

– Какие работы проводятся для восполнения недос­татка семян?

– В последующие годы планируется заложить 376 гектаров семенников. Для этого, кроме собственного посевного материала, будет завезено 20 тонн элитных семян.

– Что с сельскохозяйст­венной техникой?

– В районе были решены все организационные вопросы по подготовке ее к полевым работам текущего года. Намеченная программа по ремонту выполняется. Готовность тракторов по району на 30 марта текущего года составляет 92%. Узлы и агрегаты тракторов, требовавшие специализированного ремонта, восстановлены на ремонтных предприятиях. За ремонтный период восстановлено 17 энергонасыщенных тракторов. Из общего наличия посевных аг­регатов запланировано к участию в весеннем севе 29 единиц. Все они подготовлены к работе. В связи с поступ­лением средств на ремонт из различных источников в нас­тоящее время во всех хозяйствах заканчивается ремонт тракторов, активно ведется подготовка свекловичных и кукурузных сеялок, участвующих в весенних полевых работах. С 18 февраля по 11 марта был проведен технический осмотр тракторов. Проведено техническое обслуживание энергонасыщенных тракторов. Подготовка техники к весенним полевым работам в целом завершена до 10 марта.

– Спасибо за информацию.

Наталья ГРИЦУК

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