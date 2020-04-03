УЕФА призвала не останавливать футбольный сезон

Источник материала: ОНТ

УЕФА направил письма всем 55 европейским национальным ассоциациям, в которых призвал не останавливать сезон и доиграть чемпионаты, когда это станет безопасно.

В организации уверены, что футбол может быть возобновлен в ближайшие месяцы на условиях, определенных властями стран.

«Любое решение об отмене внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и необоснованным», – говориться в письме.

Сейчас специально созданные рабочие группы УЕФА ведут работу над возобновлением европейских турниров в июле. Тем временем Бельгия стала первой в Европе страной, где футбольный сезон был официально завершен.

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