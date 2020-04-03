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УЕФА призвала не останавливать футбольный сезон

03.04.2020 13:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

УЕФА призвала не останавливать футбольный сезон

УЕФА направил письма всем 55 европейским национальным ассоциациям, в которых призвал не останавливать сезон и доиграть чемпионаты, когда это станет безопасно.

В организации уверены, что футбол может быть возобновлен в ближайшие месяцы на условиях, определенных властями стран.

«Любое решение об отмене внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и необоснованным», – говориться в письме.

Сейчас специально созданные рабочие группы УЕФА ведут работу над возобновлением европейских турниров в июле. Тем временем Бельгия стала первой в Европе страной, где футбольный сезон был официально завершен.

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УЕФА направил письма всем 55 европейским национальным ассоциациям, в которых призвал не останавливать сезон и доиграть чемпионаты, когда это станет безопасно. В...
 
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