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До 2 млн тонн нефти поступит на белорусские НПЗ в апреле

03.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские НПЗ начали оформлять контракты на закупку сырья в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исходя из коммерческих предложений, предприятия рассчитывают получить до 2 млн тонн нефти.

Цены для нашей страны сложились в районе 10 рублей за баррель. Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

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До 2 млн тонн нефти поступит на белорусские НПЗ в апреле

Таким образом, в комментариях сторон сейчас нет никаких противоречий ни по цене, ни по объемам поставок, ни по выплате премии российским нефтяным компаниям.

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Новости Беларуси. Белорусские НПЗ начали оформлять контракты на закупку сырья в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исходя из коммерческих...
 
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