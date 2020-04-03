До 2 млн тонн нефти поступит на белорусские НПЗ в апреле

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские НПЗ начали оформлять контракты на закупку сырья в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исходя из коммерческих предложений, предприятия рассчитывают получить до 2 млн тонн нефти.

Цены для нашей страны сложились в районе 10 рублей за баррель. Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

Сергей Румас: «Поставка российской нефти будет осуществляться без премии»





Таким образом, в комментариях сторон сейчас нет никаких противоречий ни по цене, ни по объемам поставок, ни по выплате премии российским нефтяным компаниям.