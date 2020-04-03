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До 2 млн тонн нефти поступит на белорусские НПЗ в апреле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские НПЗ начали оформлять контракты на закупку сырья в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исходя из коммерческих предложений, предприятия рассчитывают получить до 2 млн тонн нефти.
Цены для нашей страны сложились в районе 10 рублей за баррель. Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.
Таким образом, в комментариях сторон сейчас нет никаких противоречий ни по цене, ни по объемам поставок, ни по выплате премии российским нефтяным компаниям.
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Новости Беларуси. Белорусские НПЗ начали оформлять контракты на закупку сырья в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исходя из коммерческих...
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