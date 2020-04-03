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Александр Лукашенко: школьные каникулы, скорее всего, продлим на неделю

03.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси, скорее всего, будет принято решение о продлении весенних школьных каникул. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Смолевичском районе, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко: школьные каникулы, скорее всего, продлим на неделю

«Я в этой ситуации сам нахожусь, как отец. И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что надо оценить потенциальную наполняемость классов, так как смысла нет проводить занятия, если многих учеников нет. «Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит по этому вопросу министр образования. У нас есть резервная неделя: мы программу таким образом ужимали, что, может быть, и продлевать учебный год не будем. У нас нет здесь особой напряженки», — сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, продолжил глава государства, дети на каникулах фактически прожили неделю в определенной среде. «Ситуация устаканилась. Если они побудут неделю дома, страха не будет. Завтра-послезавтра мною будет принято соответствующее решение. Скорее всего, мы продлим на неделю каникулы. Исключительно потому, что этого хотят родители и не все отпускают детей в школу в этот период. Я понимаю родителей. Тут здоровый человек без детей заболеет от того, что происходит вокруг», — сказал глава государства.

Источник: БелТА

 
 
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В Беларуси, скорее всего, будет принято решение о продлении весенних школьных каникул. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
 
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