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Цена на нефть марки Brent подскочила до $33 за баррель

03.04.2020 14:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цена на нефть марки Brent подскочила до за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent подскочила на 12,13% до $33,14 за баррель на фоне позитивных ожиданий от встречи министров ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. 

Встреча министров энергетики стран-участниц сделки ОПЕК+ запланирована на 6 апреля, о чем сообщает РБК со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана. Участники встречи обсудят восстановление сделки. Созвать экстренную встречу государств предложила Саудовская Аравия.

Накануне о возможности возвращения участников сделки к переговорам заявил президент США Дональд Трамп, после слов которого цены на нефтяное сырье подскочили почти до $30 за баррель.

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Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent подскочила на 12,13% до $33,14 за баррель на фоне позитивных ожиданий от встречи министров ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные...
 
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