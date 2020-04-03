Цена на нефть марки Brent подскочила до $33 за баррель

Источник материала: ОНТ

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent подскочила на 12,13% до $33,14 за баррель на фоне позитивных ожиданий от встречи министров ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

Встреча министров энергетики стран-участниц сделки ОПЕК+ запланирована на 6 апреля, о чем сообщает РБК со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана. Участники встречи обсудят восстановление сделки. Созвать экстренную встречу государств предложила Саудовская Аравия.

Накануне о возможности возвращения участников сделки к переговорам заявил президент США Дональд Трамп, после слов которого цены на нефтяное сырье подскочили почти до $30 за баррель.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram