|
Цена на нефть марки Brent подскочила до $33 за баррель
Источник материала: ОНТ
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent подскочила на 12,13% до $33,14 за баррель на фоне позитивных ожиданий от встречи министров ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.
Встреча министров энергетики стран-участниц сделки ОПЕК+ запланирована на 6 апреля, о чем
Накануне о возможности возвращения участников сделки к переговорам заявил президент США Дональд Трамп, после слов которого цены на нефтяное сырье подскочили почти до $30 за баррель.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent подскочила на 12,13% до $33,14 за баррель на фоне позитивных ожиданий от встречи министров ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)