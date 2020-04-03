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Совершить покупку, не выходя из дома: пять важных правил онлайн-шопинга
Источник материала: ОНТ
Купить одежду, бытовую технику или другую необходимую вещь можно, не выходя из дома. Такая возможность есть благодаря онлайн-шопингу. Чтобы приобрести действительно нужный товар и не разориться, важно соблюдать несколько правил онлайн-шопинга,
Сравнивайте цены перед покупкой
Перед тем, как совершить значительную покупку, лучше поискать этот товар в нескольких магазинах и сравнить цены.
Заказывайте товар в проверенных местах
Онлайн-покупку лучше совершать в проверенных магазинах. А перед тем, как оплатить товар, поищите отзывы на него и на продавцов.
Перед оплатой покупки проверяйте корзину
Чтобы избежать ошибок, перепроверьте корзину перед тем, как оформить заказ. Убедитесь, что там действительно лежат только нужные вещи. Также стоит проверить количество товара и размеры одежды.
Не стоит покупать вещи только из-за скидок
Низкая стоимость – это всегда привлекательно. Особенно, если сравнивать с изначальной ценой вещи. Однако покупать её только из-за скидки не стоит, лучше взвесить все «за» и «против» и решить, действительно ли вам нужна эта вещь или всё дело в привлекательной цене.
Не забывайте о возврате товара
Бракованные вещи можно вернуть. Главное, сохранить бирки и проверить сроки возврата.
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Купить одежду, бытовую технику или другую необходимую вещь можно, не выходя из дома. Такая возможность есть благодаря онлайн-шопингу. Чтобы приобрести...
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