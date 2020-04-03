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Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес

03.04.2020 14:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии 75-летия Победы. Участники Великой Отечественной войны столичного региона получили подарки от Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес

Акция «Мы с тобой, ветеран!» стартовала 3 апреля. На дом ветеранам доставляют продуктовые наборы. Это сладости, крупы, чай. Помощь в их формировании оказал бизнес. В частности, торговая сеть «Евроопт».

К слову, чтобы не подвергать пожилых людей опасности, соцработники приходят в масках. А также перчатках, продезинфицированных антисептиками.

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес

Позвольте вам вручить от Минского областного исполнительного комитета, от представителей бизнеса Минской области вот этот продуктовый набор. Пожелать вам крепкого здоровья и сказать вам спасибо за то, что сегодня у нас мирное небо над головой.

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес

Борис Попов, ветеран Великой Отечественной войны:
Спасибо, что не забываете нас. Спасибо, спасибо и спасибо! Тут много надо, чтобы дожить: смотреть за собой, по возможности спортом смолоду надо заниматься.

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес

Надежда Цупа, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета:
Конечно, им сегодня оказывается ежедневно помощь со стороны органов власти. За тот героизм и отвагу, которые они проявили, за то, что мы сегодня можем мирно жить, мы должны проявлять к ним наибольшую заботу и уважение.

Добавим, в Минской области проживают 650 ветеранов Великой Отечественной. Внимание окажут каждому.

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес

Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес

Люди в материале: Борис Попов, Надежда Цупа

 
 
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Новости Беларуси. В преддверии 75-летия Победы. Участники Великой Отечественной войны столичного региона получили подарки от Миноблисполкома, сообщили в программе...
 
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