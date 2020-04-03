|
Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии 75-летия Победы. Участники Великой Отечественной войны столичного региона получили подарки от Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция «Мы с тобой, ветеран!» стартовала 3 апреля. На дом ветеранам доставляют продуктовые наборы. Это сладости, крупы, чай. Помощь в их формировании оказал бизнес. В частности, торговая сеть «Евроопт».
К слову, чтобы не подвергать пожилых людей опасности, соцработники приходят в масках. А также перчатках, продезинфицированных антисептиками.
Позвольте вам вручить от Минского областного исполнительного комитета, от представителей бизнеса Минской области вот этот продуктовый набор. Пожелать вам крепкого здоровья и сказать вам спасибо за то, что сегодня у нас мирное небо над головой.
Борис Попов, ветеран Великой Отечественной войны:
Надежда Цупа, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета:
Добавим, в Минской области проживают 650 ветеранов Великой Отечественной. Внимание окажут каждому.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В преддверии 75-летия Победы. Участники Великой Отечественной войны столичного региона получили подарки от Миноблисполкома, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)