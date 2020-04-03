Российский рубль рванул отыгрываться

С начала недели белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,47%, а с начала апреля на 0,64%.





Курс доллара снизился всего на 0,0047 BYN до 2,5846 BYN/USD и оказался на минимуме за 7 дней. С начала месяца стоимость доллара опустилась всего на 0,0010 BYN.





Кус евро рухнул сразу на 0,0377 BYN до 2,7943 BYN/EUR. Стоимость европейской валюты с начала апреля обвалилась уже на 0,0503 BYN.





Курс российского рубля рванул вверх ещё на 0,0368 BYN до 3,3569 BYN/100 RUB и с максимума за 8 дней улетел на максимум за 29 дней.





Итоги марта 2020 на валютном рынке РБ

Начало апреля складывается для белорусского рубля гораздо лучше, чем март, когда:





курс доллара подскочил на 0,3465 BYN (+15,47%);

курс евро рванул вверх на 0,3771 BYN (+15,28%);

сотня российских рублей подешевела на 0,0496 BYN (−1,48%);





значение корзины валют выросло на 6,60% (в 3,9 раза больше, чем было по итогам февраля).









Центробанк России

Официальные курсы Банка России зафиксированы на всю неделю: доллар — 77,7325 российских рублей, евро — 85,7389 российских рублей.





Сегодня на МосБирже к 13–00 доллар обвалился до 76,70 RUB, а евро до 82,94 RUB.