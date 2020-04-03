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Российский рубль рванул отыгрываться
Источник материала: Партизан
Валютная корзина уже второй раз подряд обновляет исторический максимум. Сегодня её стоимость выросла на 0,23%, хотя евро и доллар были против.
С начала недели белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,47%, а с начала апреля на 0,64%.
Курс доллара снизился всего на 0,0047 BYN до 2,5846 BYN/USD и оказался на минимуме за 7 дней. С начала месяца стоимость доллара опустилась всего на 0,0010 BYN.
Кус евро рухнул сразу на 0,0377 BYN до 2,7943 BYN/EUR. Стоимость европейской валюты с начала апреля обвалилась уже на 0,0503 BYN.
Курс российского рубля рванул вверх ещё на 0,0368 BYN до 3,3569 BYN/100 RUB и с максимума за 8 дней улетел на максимум за 29 дней.
Итоги марта 2020 на валютном рынке РБ
Начало апреля складывается для белорусского рубля гораздо лучше, чем март, когда:
курс доллара подскочил на 0,3465 BYN (+15,47%);
курс евро рванул вверх на 0,3771 BYN (+15,28%);
сотня российских рублей подешевела на 0,0496 BYN (−1,48%);
значение корзины валют выросло на 6,60% (в 3,9 раза больше, чем было по итогам февраля).
Центробанк России
Официальные курсы Банка России зафиксированы на всю неделю: доллар — 77,7325 российских рублей, евро — 85,7389 российских рублей.
Сегодня на МосБирже к 13–00 доллар обвалился до 76,70 RUB, а евро до 82,94 RUB.
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Валютная корзина уже второй раз подряд обновляет исторический максимум. Сегодня её стоимость выросла на 0,23%, хотя евро и доллар были против.
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