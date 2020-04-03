ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Российский рубль рванул отыгрываться

03.04.2020 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Валютная корзина уже второй раз подряд обновляет исторический максимум. Сегодня её стоимость выросла на 0,23%, хотя евро и доллар были против.

С начала недели белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,47%, а с начала апреля на 0,64%.

Курс доллара снизился всего на 0,0047 BYN до 2,5846 BYN/USD и оказался на минимуме за 7 дней. С начала месяца стоимость доллара опустилась всего на 0,0010 BYN.

Кус евро рухнул сразу на 0,0377 BYN до 2,7943 BYN/EUR. Стоимость европейской валюты с начала апреля обвалилась уже на 0,0503 BYN.

Курс российского рубля рванул вверх ещё на 0,0368 BYN до 3,3569 BYN/100 RUB и с максимума за 8 дней улетел на максимум за 29 дней.

Итоги марта 2020 на валютном рынке РБ

Начало апреля складывается для белорусского рубля гораздо лучше, чем март, когда:

курс доллара подскочил на 0,3465 BYN (+15,47%);
курс евро рванул вверх на 0,3771 BYN (+15,28%);
сотня российских рублей подешевела на 0,0496 BYN (−1,48%);

значение корзины валют выросло на 6,60% (в 3,9 раза больше, чем было по итогам февраля).


Центробанк России

Официальные курсы Банка России зафиксированы на всю неделю: доллар — 77,7325 российских рублей, евро — 85,7389 российских рублей.

Сегодня на МосБирже к 13–00 доллар обвалился до 76,70 RUB, а евро до 82,94 RUB.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валютная корзина уже второй раз подряд обновляет исторический максимум. Сегодня её стоимость выросла на 0,23%, хотя евро и доллар были против.
 
Новости дня
Новости разные
 
СК планирует проведение следственных действий по делу Сергея Сацука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика