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СК планирует проведение следственных действий по делу Сергея Сацука

03.04.2020 14:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nn.by

Дело редактора портала «Ежедневник» Сергея Сацука передано в управление Следственного комитета по Минску.

Об этом tut.by  сообщила официальный представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская. По ее словам, сейчас «планируется проведение следственных действий для выяснения всех обстоятельств».

Сергей Сацук был задержан 25 марта сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля. Его подозревают в получении взятки.

Редактора  и сотрудников издания допросили, в офисе и в доме Сацука произведены обыски.

31 марта КГК возбудил в отношении журналиста уголовное дело  по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) Уголовного кодекса.

Задержание Сергея Сацука вызвало широкий резонанс не только в Беларуси, но и за рубежом. Коллеги и единомышленники Сергея не исключают, что речь может идти о преследовании журналиста в связи с его профессиональной деятельностью - Сергей Сацук специализировался на журналистских расследованиях и много писал о коррупции. О возможности своего задержания сам Сергей предупреждал в открытом письме. 

С требованием немедленно освободить Сацука уже выступили европарламентарии, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная федерации журналистов. Учредители «Ежедневника» обратились к президенту с открытым письмом.

Обвинение редактору должно быть предъявлено в 10-дневный срок. Он истекает 5 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Дело редактора портала «Ежедневник» Сергея Сацука передано в управление Следственного комитета по Минску.
 
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