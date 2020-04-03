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СК планирует проведение следственных действий по делу Сергея Сацука
03.04.2020 14:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: nn.by
Дело редактора портала «Ежедневник» Сергея Сацука передано в управление Следственного комитета по Минску.
Об этом
Сергей Сацук был задержан 25 марта сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля. Его подозревают в получении взятки.
Редактора и сотрудников издания допросили, в офисе и в доме Сацука произведены обыски.
31 марта КГК возбудил в отношении журналиста уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки) Уголовного кодекса.
Задержание Сергея Сацука вызвало широкий резонанс не только в Беларуси, но и за рубежом. Коллеги и единомышленники Сергея не исключают, что речь может идти о преследовании журналиста в связи с его профессиональной деятельностью - Сергей Сацук специализировался на журналистских расследованиях и много писал о коррупции. О возможности своего задержания сам Сергей предупреждал в открытом письме.
С требованием немедленно освободить Сацука уже выступили европарламентарии, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная федерации журналистов. Учредители «Ежедневника» обратились к президенту с открытым письмом.
Обвинение редактору должно быть предъявлено в 10-дневный срок. Он истекает 5 апреля.
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Дело редактора портала «Ежедневник» Сергея Сацука передано в управление Следственного комитета по Минску.
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