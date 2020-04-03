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Богданович: «Спортсмены находятся в очень большом риске. Потому что у них иммунитет и так понижен»
Источник материала: СТВ
Как тренируются спортсмены во время пандемии, обсуждали в программе
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
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Как тренируются спортсмены во время пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». Элла Селицкая: «Самое главное, чтобы не закрыли спортивные объекты»
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