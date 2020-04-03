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Богданович: «Спортсмены находятся в очень большом риске. Потому что у них иммунитет и так понижен»

03.04.2020 14:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как тренируются спортсмены во время пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Элла Селицкая: «Самое главное, чтобы не закрыли спортивные объекты»

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Здесь очень ответственное, конечно, отношение к своему делу как спортсменов, так и персонала, который работает в центрах наших. Тоже очень важно, чтобы люди понимали, что делают важное дело.

Богданович: «Спортсмены находятся в очень большом риске. Потому что у них иммунитет и так понижен»

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Соблюдать гигиену – самое главное. Руки, антисептики – без этого нельзя. Любой спортсмен знает, что при подготовке любая маленькая эта может выбить его из колеи. А сегодня она очень рискованная. Каждый спортсмен должен знать: зашёл куда-то, с кем-то пообщался, помылся и закрылся. Только так можно спастись.

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Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Тем более, спортсмены находятся в окружении в очень большом риске. Потому что у них иммунитет и так понижен. Потому что физические нагрузки не дают, может, где-то организму справиться. А на пике формы всегда, даже если легкая простуда. То есть если ты ловишь себя на мысли, что у тебя маленькая простуда есть, и ты понимаешь, что вот где-то организм у тебя уже…

Люди в материале: Вячеслав Дурнов, Камандар Маджидов, Александр Богданович

 
 
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Как тренируются спортсмены во время пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». Элла Селицкая: «Самое главное, чтобы не закрыли спортивные объекты»
 
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Новости Докшицы
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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Единство
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