Газету с подписью Президента передали ученику Быховской гимназии

Источник материала: Маяк Преднепровья

Газету с подписью Президента вручил сегодня председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц ученику гимназии города Быхова Дмитрию Иванову.

«15 марта Дмитрий стал участником торжественного вручения паспортов во Дворце Независимости в Минске. Ему выпала возможность пообщаться с Президентом и увидеть, где принимаются важные для нашей страны решения. Это незабываемое событие, которое останется в памяти на всю жизнь. И сегодня оно имеет свое продолжение, — отметил Леонид Заяц. — После встречи с Александром Лукашенко Дмитрий передал ему экземпляр гимназической газеты. И сегодня мне выпала честь передать эту газету Дмитрию с подписью Президента и добрыми пожеланиями от него: оставаться справедливым, правильным и быть достойным гражданином своей страны».

Дмитрий Иванов — ученик 8 «А» класса. Он проявляет успехи не только в учебе: работает в редколлегии газеты «Гонг», которая посвящена жизни гимназии, и является командиром отряда юных инспекторов движения. Несколько лет назад Дмитрий принял участие в конкурсе «Свежий ветер», который проводил Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Тогда быховский гимназист стал абсолютным победителем: первые места он занял в трех номинациях.

«Сегодня мы чествуем человека, который трудом и талантами заслужил высокую честь: представлять свою гимназию, город и всю Могилевскую область на высоком уровне. Хочется выразить благодарность родителям и педагогам, потому что это большой труд — вырастить и воспитать достойного и умного человека. Хочу поблагодарить и весь коллектив, который вместе с Дмитрием трудится над гимназической газетой. Высокая оценка главы государства — это заслуга каждого из вас. Сохраните и развивайте лучшие качества в себе», — подчеркнул Леонид Заяц.

Дмитрий, в свою очередь, поблагодарил всех, кто помогает ему в учебе и работе над газетой. «Я никогда не мог представить, что получу паспорт из рук Президента. А сегодня мне передали целое поздравление от него. Это говорит о том, что мечты сбываются. А то, что нашу работу оценил Александр Лукашенко, значит, что мы двигаемся в правильном направлении», — поделился Дмитрий.

Всего в ГУО «Гимназия г. Быхова» сейчас учатся 589 детей.