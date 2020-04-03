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Александру Лукашенко в Смолевичском районе преподнесли подарок

03.04.2020 14:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александру Лукашенко в Смолевичском районе преподнесли подарок

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район посещает организации группы компаний «Серволюкс». Там Президенту преподнесли «живой» подарок.

Сегодня в подворье Лукашенко будет пополнение. Главе государства подарили петуха и четыре курицы. Впридачу шел и инкубатор.

Фото: telegram / Пул Первого

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Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район посещает организации группы компаний «Серволюкс». Там Президенту преподнесли «живой» подарок....
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
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Газета Авангард
Новости Волковыска
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