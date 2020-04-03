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Александру Лукашенко в Смолевичском районе преподнесли подарок
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район посещает организации группы компаний «Серволюкс». Там Президенту преподнесли «живой» подарок.
Сегодня в подворье Лукашенко будет пополнение. Главе государства подарили петуха и четыре курицы. Впридачу шел и инкубатор.
Фото: telegram / Пул Первого
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Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район посещает организации группы компаний «Серволюкс». Там Президенту преподнесли «живой» подарок....
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