Александру Лукашенко в Смолевичском районе преподнесли подарок

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район посещает организации группы компаний «Серволюкс». Там Президенту преподнесли «живой» подарок.

Сегодня в подворье Лукашенко будет пополнение. Главе государства подарили петуха и четыре курицы. Впридачу шел и инкубатор.

Фото: telegram / Пул Первого

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