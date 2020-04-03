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На белорусско-литовской границе возможно затруднено движение транспорта

03.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На белорусско-литовской границе возможно затруднено движение транспорта

По информации, поступившей от литовской таможенной службы, 5 апреля 2020 года с 09.00 до 17.00 в пунктах пропуска «Мядининкай», «Шальчининкай»  и «Райгарадас» (с белорусской стороны «Каменный Лог», «Бенякони» и «Привалка» соответственно) предусмотрено обновление таможенных программных продуктов, что повлияет на ритмичность приема грузового транспорта сопредельной стороной, сообщает Гродненская региональная таможня.

Перевозчикам, планирующим пересечение  границы, просьба учитывать данную информацию.

 
 
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По информации, поступившей от литовской таможенной службы, 5 апреля 2020 года с 09.00 до 17.00 в пунктах пропуска «Мядининкай», «Шальчининкай»  и «Райгарадас» (с...
 
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