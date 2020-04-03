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В Тибете расцвели персиковые деревья. Посмотрите, как это выглядит

03.04.2020 14:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В розовое море превратился округ Линьчжи в Тибете. Здесь расцвели персиковые деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря простору и перепадам высоты любоваться этим явлением можно почти месяц: сначала в весенний наряд одевается побережье, а после буйное цветение медленно перемещается вверх. У подножия заснеженных гор можно наблюдать уникальное явление: встречу двух пор года – зимы и весны.

В Тибете расцвели персиковые деревья. Посмотрите, как это выглядит

В Тибете расцвели персиковые деревья. Посмотрите, как это выглядит

В Тибете расцвели персиковые деревья. Посмотрите, как это выглядит

В Тибете расцвели персиковые деревья. Посмотрите, как это выглядит

В Тибете расцвели персиковые деревья. Посмотрите, как это выглядит

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Новости Китая. В розовое море превратился округ Линьчжи в Тибете. Здесь расцвели персиковые деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря...
 
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Голас Сененшчыны
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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Нясвижскiя навiны
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