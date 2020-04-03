В Тибете расцвели персиковые деревья. Посмотрите, как это выглядит

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В розовое море превратился округ Линьчжи в Тибете. Здесь расцвели персиковые деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря простору и перепадам высоты любоваться этим явлением можно почти месяц: сначала в весенний наряд одевается побережье, а после буйное цветение медленно перемещается вверх. У подножия заснеженных гор можно наблюдать уникальное явление: встречу двух пор года – зимы и весны.



















