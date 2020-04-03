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В Тибете расцвели персиковые деревья. Посмотрите, как это выглядит
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В розовое море превратился округ Линьчжи в Тибете. Здесь расцвели персиковые деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря простору и перепадам высоты любоваться этим явлением можно почти месяц: сначала в весенний наряд одевается побережье, а после буйное цветение медленно перемещается вверх. У подножия заснеженных гор можно наблюдать уникальное явление: встречу двух пор года – зимы и весны.
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Новости Китая. В розовое море превратился округ Линьчжи в Тибете. Здесь расцвели персиковые деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря...
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