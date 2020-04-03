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За январь-февраль госдолг Беларуси увеличился на 2 миллиарда рублей

03.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь активно погашает свою внешнюю задолженность, однако из-за падения курса рубля ее государственный долг за два месяца 2020 года вырос на 4,5% (2 млрд. рублей) — до 46,8 млрд. рублей.

При этом по данным Минфина, внешний государственный долг снизился на 0,3 млрд. долларов (с учетом курсовых разниц), то есть на 1,6%, и составил на 1 марта 16,9 млрд. долларов.

Несмотря на сокращение внешнего долга, осуществление новых заимствований продолжается. За два месяца текущего года Минфином были привлечены внешние государственные займы на 179,5 млн. долларов. 

Больше всего средств предоставили правительство и банки России: 157,2 млн. долларов. Еще 12,8 млн. долларов Беларусь получила от Экспортно-импортного банка Китая, 5,4 млн. долларов — от МБРР, и 4,1 млн. долларов -от ЕБРР и СИБ.

Основные поступления валюты произошли в феврале: 109,9 млн. долларов.

На погашение внешнего долга белорусский Минфин за январь—февраль текущего года направил намного больше средств, чем получил. Объем погашения составил 376,2 млн. долларов, из которых 196,7 млн. долларов было выплачено правительству РФ, 167,7 млн. долларов — банкам Китая, и 11,8 млн. долларов — МБРР.

В феврале погашено долга было на 116,3 млн. долларов.


По данным Минфина, внутренний государственный долг Беларуси за январь—февраль текущего года вырос на 0,3 млрд. рублей, то есть на 3,8%, и достиг 9,1 млрд. рублей. 

При этом, как это наблюдалось и с внешней задолженностью, Минфин активно погашал свою внутреннюю валютную задолженность. За два месяца текущего года он разместил валютные государственные облигации для юридических и физических лиц на 123,8 млн. долларов, в то время как погасил их на 154,3 млн. долларов. Он погасил также и рублевые облигации на 34,1 млн. рублей.

В марте Минфин также привлекал средства на внутреннем рынке. Он реализовал государственных долгосрочных валютных облигаций на 36,2 млн. долларов, в связи с чем общий объем размещения с начала года составил 160 млн. долларов. Как подчеркнули в Минфине, все ценные бумаги были размещены через Белорусскую валютно-фондовую биржу.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Беларусь активно погашает свою внешнюю задолженность, однако из-за падения курса рубля ее государственный долг за два месяца 2020 года вырос на 4,5% (2 млрд. рублей) —...
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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