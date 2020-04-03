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Эхо громких чисток. В Гомеле за коррупцию судят бывшего судью

03.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

2 апреля, в Гомельском областном суде стартовал очередной процесс по делу о коррупции.

Эхо громких чисток. В Гомеле за коррупцию судят бывшего судью
На скамье обвиняемых — бывший заместитель начальника отдела организационно-методической и регистрационной работы Главного управления юстиции Гомельского облисполкома Сергей Власов. Он обвиняется по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере). Вместе с ним судят двоих взяткодателей, которые, по версии следствия, преступление совершили группой лиц по предварительному сговору.

О задержании Власова стало известно летом прошлого года, однако с тех пор официальных комментариев не было. Предположительно, будучи при должности, он курировал госзакупки, на чем, видимо, и погорел, лоббируя за деньги интересы коммерсантов. Особо крупный размер взятки означает, что в деле фигурирует сумма в тысячу и более раз превышающую размер базовой величины. Базовая величина в 2019 году составляла 25,5 руб. То есть обвиняемому дали не меньше 25,5 тыс. руб. Простая арифметика, помноженная на человеческий фактор, если бы не один парадокс этой ситуации.

С 2005-го по 2014 год Сергей Власов занимал должность судьи суда Советского района Гомеля и выносил приговоры, в том числе и по коррупционным делам. Более того, он, что называется, прошел по краю и весьма удачно для себя выскочил из скандальной истории, многие подробности которой до сих пор скрыты завесой корпоративной тайны.

Официально, согласно указу президента от 26 июня 2014 года, ныне обвиняемый Власов, а также судья этого суда Сергей Шавструк и зампредседателя суда Виктор Купрацевич были освобождены с формулировкой «по собственному желанию». Также «по собственному желанию» был освобожден от должности судья Гомельского областного суда Алексей Шамехин. А заместителя председателя Мозырского районного суда Ивана Анташука уволили с формулировкой «в связи с совершением поступка, несовместимого с нахождением на государственной службе». Какой именно поступок он совершил — не сообщалось.


Такой массовой чистки в системе правосудия история современной Беларуси не знала. А связывали ее с задержанием в феврале 2014 года заместителя председателя суда Советского района Гомеля Юрия Жорова. В августе того же года Верховный суд приговорил его к лишению свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Благодаря амнистии, срок уменьшили на один год. Прокурор требовал для судьи максимальных 15 лет.

В деле Жорова было три взяточных эпизода. Все они были связаны с решениями по гражданским делам. В качестве взяток фигурировали виски, красная рыба, кофе и деньги. Вину в получении взяток Жоров не признал, но сознался, что «совершал поступки и допускал суждения, не соответствующие занимае й должности».

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следствие проводило УКГБ по Гомельской области. В служебном кабинете Жорова оперативники установили спецоборудование для видео- и аудиоконтроля, а телефоны судьи прослушивались. На некоторых видеозаписях, сделанными чекистами, заместитель председателя суда Советского района был снят вместе с коллегами, распивающими на рабочем месте алкоголь. Беседы судей содержали ненормативную лексику.

Не исключено, что после того как бывшие слуги Фемиды по «собственному желанию» сняли мантии и трудоустроились на новых местах, за ними, что называется, присматривали. Дело экс-судьи Власова, возможно, тому пример.
 
Теги: Гомель
 
 
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2 апреля, в Гомельском областном суде стартовал очередной процесс по делу о коррупции.
 
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Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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