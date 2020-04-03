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«Пока рассматриваем, как перенос». Дурнов о том, будут ли сейчас проводить международные соревнования в Беларуси

03.04.2020 14:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады и других соревнований в мире обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сейчас массовая отмена международных соревнований. В том числе, это затронуло Беларусь. Но мы же не отказываемся от своих международных обязательств, мы ищем какие-то сроки переноса или как?

Богданович: «Спортсмены находятся в очень большом риске. Потому что у них иммунитет и так понижен»

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:Здесь очень плотная работа с международными федерациями, конечно. График международной федерации – это основополагающий документ, под который мы потом будем уже и свою работу подстраивать.

Естественно, мы готовы были провести и тот же чемпионат мира по ходьбе. И все международные обязательства, которые были взяты на этот год. Уверен, что провели бы в лучшем виде – мы умеем это делать. Но ситуация так сложилась.

Я думаю, что будут обращаться к нам не одна международная федерация после окончания кризиса такого, в мире кризиса, вызванного вирусом. Но мы пока рассматриваем, как перенос. А все будет зависеть от календаря международного.

«Пока рассматриваем, как перенос». Дурнов о том, будут ли сейчас проводить международные соревнования в Беларуси

 

Люди в материале: Вячеслав Дурнов, Игорь Марзалюк

 
 
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Перенос Олимпиады и других соревнований в мире обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Сейчас массовая отмена международных...
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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Ивьевский край
Полымя
Единство
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