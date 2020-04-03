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«Пока рассматриваем, как перенос». Дурнов о том, будут ли сейчас проводить международные соревнования в Беларуси
Источник материала: СТВ
Перенос Олимпиады и других соревнований в мире обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:Здесь очень плотная работа с международными федерациями, конечно. График международной федерации – это основополагающий документ, под который мы потом будем уже и свою работу подстраивать.
Я думаю, что будут обращаться к нам не одна международная федерация после окончания кризиса такого, в мире кризиса, вызванного вирусом. Но мы пока рассматриваем, как перенос. А все будет зависеть от календаря международного.
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«Пока рассматриваем, как перенос». Дурнов о том, будут ли сейчас проводить международные соревнования в Беларуси
Перенос Олимпиады и других соревнований в мире обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Сейчас массовая отмена международных...
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